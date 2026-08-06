איצלה כץ במהדורה מיוחדת - שכוללת הצצה מרתקת וחסרת תקדים לעולם הקעמפים בישיבות. אנחנו הולכים לצלול ללו"ז המלא של הקעמפים - מהתחרויות המרתקות, המילגות, המנצחים, העלויות - והבחורים שמארגנים את כל הטוב הזה. אל תלכו לשום מקום (מעייריב)
בעוד אני מתלבט כיצד להציג את התשובה הטעונה, נזכרתי בדבריו של אחד מחבריי הטובים שהתחתן זה מכבר: "כלל גדול בשידוכים: בפגישה הראשונה לא נכנסים לעולם לנושאים לא נעימים שיגרמו לשניכם אי נוחות" | בחור ישיבה משתף את סיפורו (שידוכים)
שנתיים אחר כך השיעור התרוקן כמעט לחלוטין. רגליי כאבו מלרקוד בחתונות, ומוחי היה אטום כל פעם שאיחלו לי בתמימות "בקרוב אצלך". הרקורד שלי כלל עד אז שתי פגישות בלבד, שהסתיימו באקורד צורם של דחייה | סיפורו של בן ישיבה (שידוכים)
בעתירה נגד שלילת הטבות המס ממוסדות תורניים, המדינה מיוצגת רק באמצעות עמדת היועצת המשפטית לממשלה | גורמים במערכת הפוליטית המעורבים בהליך תוהים מדוע שר האוצר, שהביע התנגדות למהלך, כלל לא ביקש ייצוג נפרד (פוליטי, חרדים)
בג"ץ דן בעתירה המבקשת לשלול את ההכרה לצורכי מס בתרומות לישיבות שבהן לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם | הדיון מתקיים בפני הרכב השופטות דפנה ברק ארז, גילה כנפי-שטייניץ ורות רונן | צפו בדיון בשידור חי (משפט)
הממשלה תאשר מחר הזרמת מיליארדי שקלים להתנחלויות והעלאת ערך הנקודה לישיבות הציוניות - ולא לישיבות החרדיות, כאשר עד היום, הנציגים החרדים נלחמו שלא תהיה אפליה בין ישיבות הסדר לישיבות קדושות, אך נראה שהסכר נפרץ | בכיר ביהדות התורה זועם על הח"כים שיושבים בשקט ולא נלחמים, אך מאשים בעיקר את חבר הכנסת יעקב אשר (חדשות חרדים)
דוח מדד האושר העולמי מציב שוב את ישראל בעשירייה הפותחת, והשנה הנתון הזה מפתיע מתמיד. איך קהילתיות מנצחת את הבדידות המודרנית? מה הסוד של המגזר החרדי לחיים מאושרים יותר, למרות פערים ברמת ההכנסה? ולמה היכולת שלנו כעם להתמודד עם "בלת"מים" מתמדת היא תעודת הביטוח של החוסן הלאומי שלנו? כל התשובות. (כיכר FM)
למה עזב הרב יצחק נריה את ישיבת "עטרת ישראל" היוקרתית לטובת ישיבה תיכונית? האם אידיאולוגיית הצבא והאקדמיה בציונות הדתית באה על חשבון גידול תלמידי חכמים? ומה המסר המפתיע והנוקב שיש לו לציבור החרדי? בריאיון מרתק וחשוף לאלי גוטהלף, ראש ישיבת ההסדר הגבוהה "תורה בציון" שובר את כל הסטיגמות. האזינו לריאיון המלא. (כיכר FM)
בני, היהלום של הישיבה, נחשב "משונה" ונדחה על ידי צמרת עולם התורה בגלל פאותיו. ואילו אני, באותה חזות בדיוק, התקבלתי בזרועות פתוחות דווקא בחברה הכללית, אצל "העגלה הריקה" כביכול. שם, החזות היהודית שלי לא הייתה בעיה (עולם הישיבות)
הטור האישי שזעזע את המגזר החרדי והקריאה הנוקבת להורים ולמחנכים: "אל תסתכלו על התפקוד החיצוני של הילד"| אלי גוטהלף הגיע לאולפן לדבר על הטור האמיץ שהעלה ומה אנחנו יוכלים ללמוד ממנו | וגם הוידוי האישי של יוסי סרגובסקי (VOD)
לרגל
יום פטירתו של הראש ישיבת גייטסהד הרב
אריה זאב גורביץ זצ"ל,
שחל
בתאריך ד’ חשון |
כיכר
השבת עם שורות קצרות על דמותו התורנית
רבת הפנים,
על
מסירות נשפו להרבצת תורה וגישתו המיוחדת
בחינוך הבנים |
מרבה
תורה (יהדות
ואקטואליה)
בסופו של מאבק ציבורי ומשפטי ממושך, קבע בית המשפט העליון של מדינת ניו יורק בפסיקה תקדימית ודרמטית כי המדינה אינה מוסמכת לסגור מוסדות חינוך חרדיים, גם אם לא עמדו בתקנות לימודי הליבה | בעקבות הפסיקה, עשרות משפחות חרדיות נשמו לרווחה ומוסדות התורה ימשיכו לפעול כסדרם (בעולם, חרדים)
עם כלביא יקום: הוראות והנחיות מביתם של גדולי ומאורי התורה בעקבות המצב הביטחוני החריג | צה"ל "השתלט" על עיריית בני ברק - זו הסיבה | התרעה מדורגת והוראות פעולה לעורף: זהירות מונעת אסון | ספר תורה הוכנס לע"נ הבה"ח ירחמיאל ישעיהו ברכר ז"ל: תיעוד מיוחד | "חתונות הקורונה" חוזרות למגזר? - סיקור נרחב (מעייריב)
מקים
עולה של תורה ומוסר באמריקה | עדרים של תלמידים | איזו דרך ישרה שיברור לו האדם | יוזם ומקים את רשת החינוך 'שובו' לעולי חבר העמים | מה אפשר ללמוד מדיילת פשוטה | קלי צום בדמות
פלפול תורני | ומדוע נח הוא הסנגור ליום הדין (יהדות)
הדבקות בתרוה בזמנים קשים | ההצלחה
האמיתית נמדדת בתורה | מי אינו מבין מאומה מהתורה | אותם המדברים השקפות לחיים לא
ממקור טהור | הנכון שכל מחשבות האדם יהיו בתורה | חיזוק לבין הזמנים מהאדמו"ר מסאדיגורה (יהדות)
אומנם
בין הזמנים אבל ההשתוקקות ממשיכה | בין הזמנים השנה שונה בתכלית | בצל גזירת הגויס כל המקל עליו עול תורה מעבירין
ממנו עול דרך ארץ | ב' מצוות חשובות יש בבין הזמנים ועלינו להדר בהם | וקווי ה'
יחליפו כח יעלו אבר כנשרים (יהדות)