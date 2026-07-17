האביב הליטאי מעולם לא נראה קרוב יותר: בעונת הקיץ הקרובה, חברת ארקיע תפעיל שלוש טיסות שבועיות לבירת ליטא. בענף הנסיעות למגזר החרדי מברכים על המהלך המתוכנן שיקל על הטיסות לווילנה, קובנה והסביבה. כל הפרטים על לוח הטיסות החדש (בעולם)
ישראייר מודיעה על עדכון נרחב למחירי השירותים הנלווים בטיסות הבינלאומיות – ובראשם מחירי הכבודה וההושבה | ההחלטה תיכנס לתוקף בהזמנות שיבוצעו החל מה-1 במרץ 2026, וכוללת עליית מחירים בחלק ניכר מהמוצרים | כל הפרטים (תעופה)
כארבע שנים לאחר שקיבלה את הסיוע מהמדינה, חברת ישראייר החזירה למדינה כ-9.4 מיליון דולר | בכך השלימה החברה את פירעון מלוא כספי הסיוע שהוענקו לה על ידי מדינת ישראל, בעקבות התפרצות וריאנט האומיקרון של נגיף הקורונה בשנת 2021 (תעופה)
טיסת חברת ישראייר לבודפסט וטיסת אל על לפריז נאלצו לשוב לישראל לאחר שכבר יצאו לדרכם | במקרה אחד היה זה אירוע חירום רפואי שגרם לחזרה, ובמקרה השני הייתה זו תקלה טכנית | לכלל הנוסעים שלום והטיסות יצאו באיחור ליעדן (תעופה)
בשל סידורי האבטחה הצפויים עם נחיתת הנשיא ובמהלך ביקורו, צפויים עיכובים בטיסות הממריאות והנוחתות | חברות התעופה הישראליות הודיעו כי בעקבות ביקורו הצפוי מחר של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייתכנו שינויים בלוח הטיסות (תעופה)
במהלך טיסת ישראייר מתל אביב לבוקרשט, פרצה קטטה רבת משתתפים, על פי הדיווחים, כ-30 נוסעים התקוטטו במהלך הטיסה | עם הנחיתה, צוות המטוס זימן את משטרת הגבול הרומנית | השוטרים זיהו 7 נוסעים ישראלים שהיו מעורבים ישירות בעימות, והטילו עליהם קנסות באלפי שקלים (תעופה, בעולם)
כחלק משורת צעדים אנטישמיים נגד ישראל, החליטה ממשלת סלובניה בסוף השבוע האחרון לבטל את האישור הקיים למעלה משני עשורים, המאפשר לאנשי ביטחון ישראלים לשאת נשק בשדה התעופה שלה | הצעד הדרמטי מעמיד בספק את המשך פעילות החברה הישראלית במדינה (מדיני, תעופה)
מבצע עם כלביא והפיכת נמל התעופה בן גוריון ליעד אסטרטגי של האיראנים גרמו לסגירתו והשבתתו המוחלטת | כעת, לאחר כניסת הפסקת האש לתוקפה, מספר הנוסעים בנתב"ג מתחיל לעלות ומסמן כי הכיוון חיובי | כל הפרטים על חזרת ענף התעופה, וגם: חברת התעופה הזרה הראשונה ששבה לפעילות בישראל (תעופה)
אקדח פיקות מעשן: החרדים גרמו לקואליציה למשוך את הצעות החוק | מלכיאלי הצהיר: הוועדה לבחירת דיינים תתכנס מיד אחרי ל"ג בעומר | בעלזא מצטרפת לסלונים: האדמו"ר אוסר נסיעת תלמידי ישיבות למירון בביום ההילולה | הנפילה בנתב"ג: רמי לוי וקני רוזנברג מרוויחים מיליונים | מסמך משרד המשפטים חושף: בנט 2026 - עכשיו זה רשמי (מעייריב)
צוללן שפגש כרישים בחדרה מסביר למה הם לא מסוכנים | בחורי הישיבה שסיכנו את עצמם והנופשים שעשו קידוש השם | החרדי ששילם 82,300 ש"ח כדי לבער חמץ | למה שי גראוכר צריך פרסום ומי עוד ישיא משואה | שרב קטלני בדרך: התראה כתומה וטמפרטורות מעל 40 מעלות | איך מגיב כלב כשנותנים לו לאכול ברקולי (דבר ראשון)
המונופול של אל על על הטיסות לארצות הברית, שהגיע לשיאו בימי המלחמה עם הפקעת מחירים מוגזמת - הולך ונשבר | לאחר שחברת ארקיע פתחה קווים לפני כחודשים, חברת ישראייר מודיעה הבוקר כי קיבלה את האישורים הנדרשים להפעלת טיסות משלה (תעופה)
לצד גל ההתייקרויות החל מהראשון לינואר 2025, מתבשרים המטיילים בישראל על עלייה משמעותית במחירי הכבודות בטיסה | חברת התעופה ישראייר הודיעה על העלאת מחירי הכבודה בטיסות הבינלאומיות | לדברי החברה, העדכון נובע מהעלאת מחירי האגרות וההיטלים בנמל התעופה בן גוריון | כל הפרטים (בארץ, תעופה)
לאחר שאל-על נותרה החברה היחידה המפעילה טיסות מישראל לניו יורק וממנה, מחירי הכרטיסים זינקו לגבהים מפחידים | היום (שלישי) דווח, כי בעקבות פעילות שרת התחבורה, אושר לחברות הישראליות ארקיע וישראייר להפעיל גם כן קווים לניו יורק | המהלך צפוי לצאת לדרכו בשבועות הקרובים (בארץ)
מרוקו, אחר חתימת הסכם השלום, הפכה ליעד אטרקטיבי יותר לישראלים. דודי רובינשטיין, שליח 'ישראייר' ו'כיכר השבת', נסע בטיסה הישירה הראשונה למדינה, וכעת הוא מגיש יומן עמוס חוויות עם כל מה שצריכים לדעת (תיירות)