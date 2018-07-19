כיכר השבת

עוד כתבות על ישראכרט:

ש

 רק בישראכרט

איציק אברהם|מקודם
ש

כסף משנה

אסף מגידו|מקודם
ש

שווה במיוחד

ציקי גל|מקודם
ש

כדאי

כיכר בשיתוף ישראכרט|מקודם
ש

קאשבק פלוס של ישראכרט

כיכר בשיתוף ישראכרט|מקודם

ש

פעילות מבורכת

כיכר בשיתוף חיים לילד|מקודם
ש

דיגיטל בארנק

כיכר בשיתוף ישראכרט|מקודם

|
ש
kikar.co.il בשיתוף ישראכרט|מקודם

חשיפת 'כיכר השבת'

||
1
||
5

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר