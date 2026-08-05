בדוח איומים דרמטי שמפרסם המטה ללוחמה בטרור בהולנד, שובצה ישראל לראשונה לצד איראן ורוסיה כמדינה המפעילה השפעה זרה. המהלך מעורר סערה חסרת תקדים, בעוד ירושלים דוחה את ההשוואה על הסף ורואה בכך עיוות חמור של מאבק לגיטימי באנטישמיות (בעולם)
מועצת השלום לעזה חשפה את מפת הדרכים המלאה ליישום תוכנית טראמפ • העברת סמכויות לוועדה לאומית, פירוק מלא של הטרור ופיקוח בינלאומי נוקשה | התוכנית שתשנה את פני הרצועה | גורם מדיני מבהיר: "לא תהיה נסיגה כלשהיא של צה״ל מהקו הצהוב הנוכחי ללא פירוק אמיתי של חמאס מנשקו" (צבא וביטחון)
לקראת נסיעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לפגישה עם הנשיא דונלד טראמפ, תת אלוף במיל' ראם עמינח מסביר למה האמריקנים עצרו את התקיפות באיראן | ממה מודאגים בסעודיה | ואיזה איום טורקי בעלות 300 מיליארד ש"ח מרחף מעל צה"ל | ומעלה את השאלה המטרידה: האם הסנאטור גראהם חוסל? | צפו (צבא)
בפיקוד המרכז מזהירים בהערכת מצב דרמטית כי למרות פעילות הסיכול המאסיבית של כוחות הביטחון נגד תשתיות הטרור, האיום מצד גורמים עוינים באיראן ובטורקיה, יחד עם התפשטות המאחזים והתחמשות החוליות המקומיות, מעמיד את הגזרה בפני סכנת התלקחות קשה (צבא וביטחון)
כבר 8 לילות שחילופי האש בין ארצות הברית לאיראן נמשכים בעוצמה גבוהה, ונראה שהפיצוץ כבר מעבר לפינה | בזמן שאיראן תוקפת את שכנותיה במפרץ - ישראל נשארת מחוץ למעגל האש, אך נראה כי ההסלמה מתקרבת | הערב דווח כי ארה"ב עדכנה את ישראל שבכוונתה להסלים את תקיפותיה באיראן בימים הקרובים | טראמפ העביר מסר למדינות המפרץ, לפיו ״אם לא יושגו הסכמות עם איראן השבוע, תתכוננו להסלמה משמעותית" (חדשות)
ארה"ב מרחיבה דרמטית את התקיפות באיראן, כולל יעדי תשתית ואנרגיה. טהראן משיבה באיום מזעזע על חיי 100 חיילים אמריקאים ובמטח טילים לעבר בסיסים במפרץ. האם העימות בדרך להפוך למלחמה כוללת? כל הפרטים על הלילה הבוער (צבא וביטחון)
סגן הנשיא ג'יי די ואנס האשים את ישראל בניסיון להסית את האמריקנים נגד ההסכם עם איראן | את הדברים אמר ואנס בעקבות דיווח דומה שפורסם במגזין הטיים, לאחר שמזכר ההבנות עליו חתם מול איראן נמצא בשלבי קריסה (מדיני)
התעשייה הביטחונית הישראלית מציגה פתרון יצירתי לאיומים בים: הסבת אוניות מסחר אזרחיות לפלטפורמות שיגור כטב"מים. המערכת החדשנית של אלביט מבטיחה הגנה רציפה וזולה ומאפשרת לישראל להקרין עוצמה צבאית ללא צורך בספינות מלחמה יקרות (תקיפה והגנה)
למרות ההסלמה באזור, בישראל מעריכים, כולל בדיון אצל רה"מ הערב, כי ההבנה האיראנית היא שתקיפה של אתרים בישראל או אוכלוסייה ישראלית תחזיר את המלחמה לעצימות גבוהה, ומעגל ההסלמה ייצא משליטה | גורם ישראלי אמר כי "כולנו מקווים להתבדות בהערכה ושאיראן תעשה את הטעות" (בעולם, מדיני)
קונסול ישראל לשעבר יקי דיין מנתח את חילופי המהלומות בין ארה"ב ואיראן, מפריך את השמועות על פטירתו הפתאומית של הסנאטור לינדזי גראהם: "אין קונספירציה, הוא פשוט קיבל התקף לב" • מתריע מפני דלדול התמיכה בוושינגטון: "המרכז הפוליטי נעלם, אוהדי ישראל ברמתו נותרו מעטים מאוד" • ואיך משפיעים האיומים האיראניים לחסל את טראמפ? | צפו (חדשות, בעולם)
איראן על סף פיצוץ: המנהיג העליון החדש משביע את העם לנקמת דמים ומפרסם "רשימת חיסול" שחורה הכוללת את בכירי ממשלת ישראל, הנשיא טראמפ וצמרת המערב. "הפושעים ייקחו את משאלתם לקבר", מאיים חמינאי הצעיר (בעולם)
מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן מאיים בפעולת תגמול, ומאיים במתקפה ישירה על ישראל | הלילה עבר בשקט, בלי תקיפות. ברקע: קטאר מתווכת בין וושינגטון לטהרן להרגעת הרוחות | ארה"ב: "בינתיים נותנים לדיפלומטיה להוביל" (בעולם)