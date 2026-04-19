כיכר השבת

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לאחר שנות סבל

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ערב יום הזיכרון

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לקחי המלחמה

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לאחר מאבק 

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ברוך דיין האמת

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דמעות על פלאש כבוי

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ברוך דיין האמת

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שוב זה קרה

נחמן שטרנהרץ|מקודם
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אבא לא בבית

נחמן שטרנהרץ|מקודם

"תבינו מה עובר עלינו"

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51
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חובת צפייה

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קורע לב

נחמן שטרנהרץ|מקודם
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111 יתומים ויתומות

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זעקה גדולה

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