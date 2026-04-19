הוא היה מהראשונים להפריח את רמה ב', בנה את בית הכנסת של 'פרושים', וביתו היה מחסה לכל קשה יום. אך כשהרב מנחם גולדשמיד זצ"ל נפטר בפתאומיות בגיל 59, התגלתה תמונה מחרידה: בגלל יראת השמיים העצומה שלו שגרמה לו לוותר על פרנסתו, וההוצאות על חתונת 11 מילדיו – המשפחה קורסת תחת חובות עתק | משפחתו מתחננת לעזרתנו; תורמים עכשיו (חרדים)
רגע לפני שהם שוברים את הכוס ופורצים בבכי על ההורים שלא זכו ללוות אותם, הגאון רבי שרגא שטינמן יוצא בקריאה דרמטית להצלת 73 חתנים וכלות יתומים, ומבטיח לתורמים: הבטחה לשמירה מעולה בבית ובדרכים בימי בין הזמנים, הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע ונחת מהילדים - תורמים עכשיו (חרדים)
שבועות ספורים לאחר פטירתו הפתאומית של המלמד האהוב רבי מרדכי דוד שטיגליץ זצ"ל מעפולה, מתקשים בני המשפחה להתאושש מהמכה הנוראה | הקהילה המקומית התגייסה בהתחייבויות חודשיות – אך אמצעיה מוגבלים והכוחות אינם מספיקים | הגר"א ליפשיץ במכתב נדיר: "מצווה רבה ונדירה – הצלה ממש" (חרדים)
אין מילים לתאר את הסבל הכבד שעברה משפחתו של הרב יעקב בן שלמה ז"ל, שנפטר אחרי התמודדות ארוכה עם מחלה קשה, שהתגלתה במהלך חתונת בנו הבכור, אחרי תקופה של ייסורים | הותיר אחריו אלמנה ושישה יתומים שעדיין לא הוביל לחופה, והם מתחננים לעזרתנו הדחופה | תורמים עכשיו (חרדים)
הכיסאות הנמוכים הוחזרו למקומם. המנחם האחרון יצא מהדלת. הבית נשקע בשקט מחריד. משפחת פורייס קמה מהשבעה על האמא ע"ה - ורק עכשיו מתחיל הכאב האמיתי. החיים השגרתיים בלי אמא | המציאות הכלכלית הקשה מכבידה על האלמן והיתומים, ואנחנו חייבים לעזור להם | תורמים עכשיו (חרדים)
בשעת צהרים, כיממה לפני תחילת יום הזיכרון, נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם אלמנות ויתומי צה"ל | לאחד היתומים צייר ציור של ג'ירפה ופיל. הוא דיבר עם המשפחות וחיזק אותם: "אני איבדתי את אחי הבכור, וזה היה כאילו מישהו לקח גרזן והוריד לי יד והוריד לי רגל" | צפו (בארץ)
ועדת הפנים של הכנסת אישרה הבוקר לקריאה שנייה ושלישית חוק חדש שיאפשר לילדים יתומים לשמר את זכר הוריהם המנוחים ואף את שם משפחתם למרות שעברו תהליך אימוץ | מדובר בלקח נוסף שהתקבל מאירועי השבעה באוקטובר, והיתומים הרבים שנותרו ללא אב ואם (חדשות)
הרב בן ציון סרליקר מרכסים הקדיש את חייו לעזור לחולים בבית החולים, אך לפני ארבעה חודשים הכל עצר מלכת שקיבל לפתע אירוע מוחי | לאחר מאבק עיקש בטיפול נמרץ, הותיר הרב סרליקר אלמנה שבורה ושני בחורי ישיבה שנותרו ללא אבא שידריך אותם | הבית ברכסים קורס, מי יגיד ליתומים 'אני איתכם'?
אבל כבד בשכונת נווה יעקב בירושלים: הרה"ג רבי אריה לוי - ממייסדי הקהילה ומעמודי התווך של 'אהבת שלום', נסתלק לבית עולמו לאחר מחלה קשה • הותיר אחריו בביתו אלמנה שבורה ורצוצה ותשעה יתומים שטרם נישאו, הגדולה בת 18 והקטנה בת 4 בלבד • "לא חלמתי שזו התוכנית שהקב"ה הכין עבורי"
הוא גדל ללא אבא, חיכה בכיליון עיניים לרגע שבו יהיה "גדול", וכל מה שהילד ביקש זו מזכרת אחת קטנה מהיום המאושר בחייו • בני המשפחה שילמו מראש מתוך דחקות, אבל הצלם זיהה את החולשה והחליט להתעלם • סיפור של כאב, חוצפה ואטימות לב שזועקת לשמיים ממסע הייסורים של חתן המצוות והצלם האדיש (מגזין, חרדים)
הלכה לעולמה האישה החשובה והצדקנית מרת חסיה געלא ביגל ע"ה, אשת יבלחט"א הרה"ג ר' בנימין זאב ביגל מכולל 'עטרת שלמה' | סבלה ייסורים קשים במשך שנתיים וחצי, וקיבלתם באצילות נדירה | בלוויה קורעת לב נפרדו ממנה חמשת ילדיה הקטנים, כשהקטן שבהם, רק בן 3, מתעקש לעמוד צמוד לקבר הטרי - עין לא נותרה יבשה
"אי אפשר לתאר את הסבל והקושי שהיא עוברת מאז" – במילים חריפות אלו מתאר הגרמ"ט דינקל, רב הקריה החרדית בבית שמש, את מצבה של אם למשפחה מרובת ילדים מבית שמש, שבעלה אינו נמצא בבית כבר כשמונה חודשים | בפנייה מצולמת וחריגה, הראשונה מסוגה, פונה הרב לציבור בבקשה אישית לסייע למשפחה לקראת חתונת הבת
אין חג משפחתי וקליל כמו חג החנוכה: ערבי לביבות, מסיבות חנוכה ומפגשים משפחתיים אצל הסבא והסבתא | אך ישנם רבים שדווקא הזמן הזה קשה להם עד בלתי אפשרי; במשפחות שבהם נפטר האב או האם בטרם עת, צף ועולה הרִיק והחיסרון מורגש | בראיון מטלטל ומצמרר ל'כיכר השבת', חושף חיים, אלמן ואב שכול, את הכאב והזעקה של האלמנים הזוכים להתעלמות מההתמודדות המלווה אותם שעה שעה, והעול המוטל על כתפיהם, בזמן שעיקר היחס מופנה ליתומים מאב והאלמנות | זעקה (חרדים)
בבוקר מרת יוכבד אייזנבך ע"ה עוד שלחה את הילדים ללימודים בחיוך, בצהריים – קרס עולמם | לידינו הגיע תיעוד מצמרר מרגעי השבר הראשונים: היתומים הרכים עומדים ומבצעים 'קריעה' בבגדיהם לקול זעקות שבר נוראיות | מי יכול לצפות בזה ולהישאר אדיש? חייבים להחזיר להם את האור
בבית קטן באחד מיישובי הפריפריה, עומדת כלה צעירה ובוכה | אין להם קהילה חזקה מאחוריהם, רק אמונה תמימה ושבר גדול מאז פטירת האב לאחרונה | היא אחת מתוך 111 יתומים ויתומות שנישאים החודש וזקוקים לעזרה | המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן נחשף לרשימה וזעק: "אני מבקש? התורה מבקשת!" | הבטחה נדירה לתורמים: "ישועה גדולה בקרוב"
הרישום לחודש כסלו ננעל, ולקופת העיר הוגשו בקשות רבות לעזרה בהשאת יתומים ויתומות בחודש כסלו | לאחר בדיקה מקיפה ופרטנית התברר – 111 יתומים ויתומות עדיין זקוקים לסיוע | המשפיע רבי אלימלך בידרמן עודכן בפרטים, וזעק: "אני מבקש? התורה מבקשת!", והבטיח לתורמים שיזכו לראות ישועה בקרוב!