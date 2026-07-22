במבט ראשון זה נשמע כמו רעיון חסר היגיון: אם יש יותר מדי יתושים, למה לשחרר עוד מיליונים מהם לטבע? אבל דווקא השיטה הזו מעוררת עניין בעולם, לאחר שניסוי רחב היקף באוסטרליה הראה תוצאות מעודדות במאבק נגד היתושים שמעבירים מחלות (מעניין)
לא עוד כימיקלים או תרסיסים: רחפן זעיר במשקל 40 גרם הצליח לראשונה ליירט יתושים במעוף באופן אוטונומי לחלוטין |הסטארט-אפ המבטיח מתכנן להציב ציים של רחפנים בשכונות מגורים – האם אנחנו בדרך לסוף עידן העקיצות? (חדשות בעולם)
דמיינו לעצמכם שאתם עולים לטיסה, ואז נאלצים להתעכב בגלל... יתושים | ברשתות החברתיות הופץ ביממה האחרונה תיעוד מתוך טיסה שהייתה אמורה להמריא משדה התעופה מילאנו מלפנסה שבאיטליה לאליקנטה שבספרד, אלא שבעקבות נחיל יתושים שנכנס לתא הנוסעים הטיסה התעכבה 3 שעות | הנוסעים ירדו מהמטוס, הוחזרו לטרמינל, ומאוחר יותר עלו למטוס אחר | כך זה נראה - צפו (תעופה)
מסמכים חסויים של הפנטגון שנחשפו לאחרונה חושפים מציאות מטלטלת: ניסויים סודיים שהפכו חרקים פשוטים לנשק ביולוגי אסטרטגי | כיצד "פרויקט בלוות'ר" תכנן להשתמש בנחילי יתושים כדי להכניע צבאות ואוכלוסיות שלמות? (חדשות בעולם)
אתם נכנסים למיטה כשהרשתות סגורות לחלוטין, אך פעולה תמימה אחת שעשיתם במקלחת הפכה אתכם למגנט יתושים אנושי.
מחקר מדעי חדש חושף את הריח הביתי הפופולרי שכולנו אוהבים ומזמין את העקיצות - ואיזה פטנט מפתיע יבטיח לכם לילה שקט? (מעניין)
מחקר פורץ דרך מגלה: תרכובת ייחודית בשום משבשת לחלוטין את מנגנון הרבייה של נקבות היתוש באמצעות חוש הטעם | הגילוי המפתיע עשוי לסלול את הדרך לדור חדש, ירוק וזול של אמצעי מניעה לחרקים – ללא כימיקלים מסוכנים וללא פגיעה בסביבה (בריאות)
תיעוד ביזארי שפורסם ברשתות החברתיות מציג סצנה משעשעת בטיסה של חברת בימאן בנגלדש איירליינס מעיר הבירה דאקה | בתיעוד נראה הדייל מסתובב ברחבי המטוס כשהוא אוחז בידו מחבט חשמלי נגד יתושים ומנסה להרוג אותם | לפי עדות הנוסעים בירת בנגלדש אפופה בנחילי יתושים וככל הנראה נכנסו גם אל פנים המטוס | צפו בתיעוד (תעופה, מעניין)
בעוד שאצלנו הכותרות עוסקות בענייני מלחמה, באיסלנד עסוקים בשבוע האחרון בשלושה מעופפים קטנים שהתגלו במדינה | ולא סתם - בפעם הראשונה בהיסטוריה, נמצאו יתושים באיסלנד - מדינה שנחשבה עד כה לאחת היחידות בעולם בהן לא היו קיימים (מעניין, בעולם)
אתם מכירים את הרגע הזה שאתם מנסים להירדם אחרי יום ארוך, ואז שומעים את ה"זזזזזז" המעצבן ליד האוזן? אחרי כמה דקות של טירוף, אתם מדליקים את האור, מחפשים את הפושע הקטן ולא מוצאים כלום. עד שאתם מתייאשים, מתכסים בשמיכה גם בחום של הקיץ ומקווים לשרוד את הלילה בלי 15 עקיצות (בית)
הערב בתכנית: המאבק על חוק הגיוס מגיע לשיאו עם הוראתו של הרב דב לנדו: "החוק הנוכחי – הגרוע ביותר" | שב"ח ניסה לברוח מהמשטרה – וקפץ מהגג | פסיקת בית המשפט: פיצוי של 68 אלף ש"ח לצלם ישראל ברדוגו בשל הפרת זכויות יוצרים | בפינת הראיונות: איך באמת מתמודדים עם המתקפה המציקה? | צפו (דבר ראשון)