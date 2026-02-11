מחקר של אוניברסיטת סידרס-סיני, שפורסם בכתב העת Clinical Gastroenterology and Hepatology בהובלת ד"ר היונסוק קים, חושף כי שתיית חמש כוסות קפה ביום מוחקת את הסיכון לשחמת, סרטן ותמותה, הודות להפחתת שומן ודלקת בכבד | הממצאים המפתיעים (בריאות)
מחקר מבוסס שנערך בקרב כ-124 אלף משתתפים באנגליה, מצא כי צריכת פחית אחת של משקה דיאט ביום עלולה להעלות את הסיכון למחלת כבד שומני לא-אלכוהולית (MASLD) ב-60%, בעוד שמשקאות ממותקים בסוכר מעלים את הסיכון ב-50% | החוקרים מזהירים: "הגיע הזמן לבחון מחדש את ההשפעות הבריאותיות של משקאות דיאט, שמקובלים כמשקאות לא מזיקים" (בריאות)
רוצים להפתיע את האורחים שלכם? סיגר ממולא בשקדי עגל וכבד הוא שילוב מפתיע וטעים להפליא | המרקם הקריספי של הבצק, בשילוב עם המילוי העשיר והטעים, יוצרים חגיגה של טעמים במנה אחת שתהנה את כל החושים (אוכל ומתכונים, בשרי)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מנת פתיחה מיוחדת לסעודת פורים, שתהמם את האורחים שלכם: וופל בלגי עם כבד צלוי, ערמונים וסילאן. מנה שבה מתוק ומלוח משמשים בערבוביה, כיאה למהות החג: "נהפוך הוא" - והיא טעימה ומרעננת בטירוף (מתכונים, אוכל)
מהמטבח האשכנזי לקלאסיקה ישראלית: מתאבן, סלט, ממרח, תוספת לעיקרית או כמנה ראשונה - מתכון להכנת כבד הקצוץ שמתאים כמעט לכל קטגוריה אפשרית בשל יכולתו להשתלב בקלות שכזו עם טעם עדין אך דומיננטי מספיק (מתכונים, אוכל)
במהלך ההכנות לפורים הזדעזעה עקרת בית לגלות בתוך אריזת הכבד של תנובה תולעת ענקית, לרוע המזל היא גילתה את התולעת רגע לפני שהיא זרקה את הכבד למחבת • איך קרה כשל כשרות חמור שכזה והתולעת הוכנסה לאריזה? בתנובה טוענים שאולי זו לא תולעת אמיתית (צרכנות)