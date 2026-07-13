חקירה ממושכת של מג"ב מרכז הובילה להגשת כתב אישום נגד שלושה נאשמים בגניבת 56 כבשים ממכון וולקני • בין הכבשים שנגנבו - חמישה כבשי מחקר בעלי ערך מדעי ייחודי | הגניבה בוצעה יום לפני התקדמות משמעותית במחקר (משטרה)
ברחבי אוסטרליה הולכת ומתבססת תופעה חדשה של "אגריוולטאיקה" - שילוב בין חקלאות ואנרגיה מתחדשת | חקלאים מגלים שהפאנלים הסולאריים לא רק מייצרים חשמל נקי, אלא גם משפרים את תנאי המרעה ואת איכות הצמר של הכבשים (בעולם)
בעקבות התורה המזכירה את רעיית הצאן של אחי יוסף, נעסוק השבוע בשאלה האם מותר לרעות בקר וצאן בארץ ישראל | נראה ראשית את מקור הדין, מה טעם האיסור, והאם מחמת טעם האיסור והעובדה שכיום רעיית צאן אינה דבר נפוץ כבעבר, בזמן הזה רועי הצאן הבודדים יוכלו לרעות את צאנם, או שמותר לגדל את העיזים והכבשים בדיר שמור? (פרשת השבוע)
חוץ מהצרות הביטחוניות שמתחוללות בתימן והמתקפות הבלתי פוסקות של האמריקנים נגד יעדי טרור, אירוע חריג היה היום כאשר ספינה עם מאות אלפי כבשים התהפכה בסמוך לחופי עדן והבהמות המסכנות נשפכו אל הים ומנסים לאסוף אותן לסירות ההצלה (בעולם)
מצוות "ראשית הגז" היא אחת ממתנות הכהונה, בה נותנים את הצמר שהופק מראשית גז הצאן לכהן • צפו ברבי ממכנובקא-בעלזא, מקיים את המצווה בנבי סמואל, ליד קבר שמואל הנביא, לאחר קיום המצווה, התפלל הרבי 'מנחה' בקבר שמואל הנביא (חסידים)