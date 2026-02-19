בעקבות הפרשה המזכירה את אמירת 'ויכולו' ויום השבת, נעסוק השבוע במספר הלכות שבת ובפרט בהלכות מוקצה. ראשית נראה, מדוע חכמים אסרו לטלטל מוקצה בשבת, בהמשך נראה מחלוקת הפוסקים האם כדור ומשחקים שונים הינם מוקצים בשבת, ולסיום נבדוק מה דינם של בעלי חיים בשבת (פרשת השבוע)
נוסעים שעלו לטיסה שגרתית מניוארק למיאמי, נאלצו לרדת מהמטוס רגע לפני ההמראה בעקבות פריט נשק שאותר באחד מתאי הנוסעים | הרשויות הכריזו על המטוס כ"זירת פשע" וביצעו סריקה ביטחונית מלאה לפני שהנוסעים הורשו לעלות (תעופה)
כדור נורה אתמול לעבר בית של משפחה חב"דית המתגוררת בלוד. ב"ה, אין נפגעים בנפש, אולם ישנם מספר נפגעי חרדה. אב המשפחה, ר´ טוביה חבקין, שחזר: "הילדים כבר היו במיטות והתכוננו לישון. לפתע שמענו בום חזק מכיוון הסלון". דקות לאחר האירוע הגיעו שוטרים לבית המשפחה ואספו ראיות מהאירוע החמור (בארץ)