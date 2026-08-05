בתוכנית היום בקונספט תשעת הימים דנו משה מנס וישראל מאיר על שלל נושאים אקטואלים | האם בחורי ישיבות וכדורגל זה דבר שהולך ביחד? | על פורום העיתונאים החרדי החדש והמשמעות | המבקר הרותח של כיכר השבת מחפש רק פרסום עצמי | וגם איש הטכנולוגיה אלחנן טווג מגלה: לבינה המלאכותית לא באמת אכפת מכם (דבר ראשון)
אוהדי קבוצת הכדורגל של נבחרת מרוקו יצאו למהומות בלונדון ובהאג אחרי ההפסד לנבחרת צרפת במונדיאל | במהלך העימותים האלימים עם כוחות המשטרה המקומיים, קראו המוסלמים הכובשים את ערי אירופה קריאות מחרידות של עידוד ארגוני הטרור ולהשמדת העם היהודי כפי שהיה בתקופת השואה האיומה (בעולם)
בצל פריצות דרך טכנולוגיות חסרות תקדים, קבוצת Hephaestus מאוניברסיטת טסינגחואה הגנה על תוארה באליפות העולם בכדורגל רובוטי | לראשונה נערך גם משחק מלא של 11 על 11 בין רובוטים - והחזון לשנת 2050 נראה קרוב מתמיד (טכנולוגיה)
במה שנראה כהתערבות בוטה במיוחד מצד נשיא ארה"ב, בניו יורק טיימס מדווח על אירוע חריג במסגרתו שחקן כדורגל שסולק לצמיתות מטורניר המתקיים בימים אלו, הוחזר לשחק בעקבות לחץ אישי של נשיא ארה"ב | המדינות היריבות בוחנות צעדים משפטיים (חדשות)
נבחרת ארגנטינה נחתה במיאמי לקראת השלב המכריע בתחרות הכדורגל העולמית, אך רגע ביזארי אחד בבידוק הביטחוני הצליח לגנוב את כל ההצגה | בזמן שהשחקנים עברו בידוק קפדני, התגלה בתיק חפץ בלתי צפוי לחלוטין שגרם לליאו מסי להתפקע מצחוק מול המצלמות (חדשות בעולם)
אם אתם מחכים ליום שבו טהראן תרים דגל לבן אחרי חיסול מוצלח או הדחה כואבת, כדאי שתשנו כיוון | ממגרשי הכדורגל ועד למבצעים צבאיים חשאיים, המכונה התעמולתית של טהראן תמיד מגדירה מחדש את מושג ההפסד ומציגה נרטיב שבו הכבוד הלאומי חשוב יותר מהחיים עצמם (חדשות בעולם)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, שבתות הקיץ הארוכות: האם כדורגל ושאר המשחקים הם מוקצה בשבת? והאם מותר לשחק במקום שיש בו דשא? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
האם הניסיון להגביה את החומות משיג את התוצאה ההפוכה, ואיך קשורה "שיטת ההוא-משמו" להסתרה העצמית שלנו? | משה מנס אירח באולפן את אריאל שרפר לשיחה מרתקת ונוקבת על שנאה וריחוק | וגם אמירה משעשעת ונוקבת על התבדלות וכדורגל, פערי דורות והגבולות הבלתי אפשריים של הצעיר החרדי בשנת 2026 (דבר השבוע)