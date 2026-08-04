בעוד אלפי אוהדים מילאו את היציעים במשחק כדורסל סוער, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ תועד כשהוא מנמנם ביציע | התיעוד התפשט במהירות ברשתות החברתיות ועורר סערה תקשורתית, במיוחד על רקע העבר שלו כמי שנהג ללעוג ליריבים פוליטיים על “חוסר ערנות” (חדשות בעולם)
לא רק מכוניות: ענקית הרכב היפנית מציגה את הדור החדש של רובוט הכדורסל שלה, המבוסס על בינה מלאכותית ולמידת מכונה | עם הפחתת משקל דרמטית מ-120 ק"ג ל-74 ק"ג, מערכות ראייה מתקדמות ויכולת דיוק פנומנלית, CUE7 לא נועד להחליף את השחקנים המקצועיים - אלא לשמש כמעבדת ניסויים לטכנולוגיות רובוטיקה חכמות שישתלבו בעתיד בעולם האמיתי (טכנולוגיה)
בעיצומו של מסע חיזוק בארה"ב, נפגש הגאון רבי דוד יוסף עם הכדורסלן האגדי יהושפט בן אברהם לשעבר אמארה סטודמאייר • הראשון לציון בירך את בנו שנולד לאחרונה וחיזק את השחקן על התקדמותו הרוחנית: "תמשיך להתחזק בעולם הספורט" (ברנז'ה)
שר החוץ הסורי אסעד א-שייבאני פרסם הערב בחשבון האינסטגרם תיעוד שלו ושל נשיא סוריה א-שרע משחקים כדורסל עם שני קצינים אמריקניים | בתיעוד נראה בבראד קופר מפקד פיקוד מרכז האמריקני | זאת ברקע ביקורו הצפוי של הנשיא הסורי א-שרע בוושינגטון ביום שני, שם ייפגש עם הנשיא טראמפ (העולם הערבי)
נהג אוטובוס באיטליה מת לאחר נפגע בראשו מאבן שהושלכה על ידי מפגיני קבוצת כדורסל יריבה | הנהג שנפגע מן האבן היה נהג משנה ולא נהג בזמן הפגיעה | המשטרה פתחה בחקירה כדי לאתר את זורק האבן שצפוי להכנס לשנים רבות בכלא (חדשות)
בתיעוד די מפתיע שרץ בשעות האחרונות ברשת, נראה נשיא סוריה אחמד א-שרע ושר החוץ שלו אסעד א-שייבאני כשהם משחקים כדורסל בעוד לבושים בדיפלומטיות עם עניבות | אז מי הצליח לקלוע הכי הרבה לסל? | צפו בתיעוד (בעולם)
רגע לפני משחק כדורסל של קבוצת 'מכבי תל אביב' - שחקני ומנהלי הקבוצה העניקו לגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, אות הוקרה על 50 שנות פעילות עבור עם ישראל • צפו (אנשים)