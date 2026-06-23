אלפים מתושבי וויליאמסבורג התכנסו בשבוע שעבר לסעודת הילולא לזכרו של הרה"ק מריבניץ זי"ע, אשר בחיי חיותו היווה קרן אור על הדור האחרון | הסעודה נערכה בהיכל בית המדרש 'אור החיים' שנבנה לזכרו, ובמעמד נשאו דברים ונאמו חשובי הרבנים ומשמשיו בקודש, שהרחיבו על דמותו היוקדת של עמוד האש אשר הלך לפני המחנה להאיר להם את הדרך | בסיום הסעודה עברו המשתתפים לפני שולחן הכבוד, שם זכו לחבוש לרגע קט על ראשם את הכובע של בעל ההילולא זי"ע (חסידים)
שיתוף הפעולה של Swarovski, מותג הכובעים ’47 ו-MLB לוקח את אחד הסמלים המזוהים ביותר של ניו יורק והופך אותו מפריט ספורט יומיומי לאביזר אופנה נוצץ במיוחד | הכובע החדש, שמחירו 150 דולר, מגיע בצבעי פסטל רכים, עם לוגו ה-NY המפורסם משובץ בקריסטלים שקופים, ומסמן שוב את המעבר של אופנת הספורט אל עולם היוקרה (בעולם)
אחרי יותר ממאה שנה במחסני מוזיאון בצפון אנגליה, כובע שמש רומי נדיר בן כ־1,600–2,000 שנה, שנמצא באתר מצרי עוד בראשית המאה ה־20, נחשף סוף סוף לציבור ומספר סיפור מרתק על חיילי האימפריה הרומית שנאלצו להסתגל לחום, לסופות החול ולתרבות המקומית | הכובע, אחד משלושה בלבד ששרדו בעולם, עשוי צמר לבד צבעוני בעבודת יד קופטית מעודנת (בעולם)
לאחר הצלחה בינלאומית חסרת תקדים בארצות הברית, אנגליה וקנדה, מותג היוקרה Aish Tamid Hats מגיע סוף־סוף לישראל, ומביא עמו בשורה אמיתית לעולם המגבעות החרדי: לראשונה, ניתן לשאת את המגבעת והציוד האישי באותו תיק.
משה מנס יוצא לסיור צבעוני בחנות כובעים עתיקה בבירת האופנה העולמית • שיחה מרתקת על ארבעה דורות של מסחר בכובעים, מה הקלאסי היום ולמה צעירים קונים כובע? • וגם, מה רוצים היהודים, איזה כובע הם אוהבים ומה חושבים הגויים על הראש היהודי • מסע מצולם (מעניין)
מתיסיהו, זמר הרגאיי הפופולרי שעורר בעבר סערה כשהסיר את כיפתו ופאותיו לאחר כ-15 שנים של חזרה בתשובה, נצפה בחנות כובעים בעת שהגיע לרכוש מגבעת לילדו, לקראת בר המצווה שלו, בליווי מעצב האופנה החרדי מנדי סאכו (ברנז'ה)