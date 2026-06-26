צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לילד בן שנתיים שנכווה ממים רותחים בביתו • הילד פונה לבית החולים במצב יציב | שימו לב ושמרו על הילדים: ישנה עלייה במקרי כוויות בקרב ילדים בתקופת ההכנות לחג (חרדים)
ילד קטן - בן 4 וחצי בלבד נפל בליל שבת לתוך סיר מרק שהונח על הפלטה בבית הכנסת לטובת המתפללים במקום | הילד מורדם ומונשם ומטופל לפי הפרוטוקול, כאשר כמעט מחצית מגופו מכוסה בכוויות קשות, בחסדי שמיים - מצבו יציב | זה המסר של האם (חדשות)
פרמדיק מסביר מה עושים במקרה של כוויות | מתנדב בגמ"ח הארצי על הדרך למצוא תפילין שנאבדו | האב השכול במסר של אמונה ותקווה | תושב מקריית ספר שרוצה להיות לוחם | המנגינה של המשוררת הישראלית שתנוגן במירון | החובש החרדי בגילוי לב 'כך פיספסתי את הפציעה הקטלנית' והנתונים המדהימים של חיל רפואה (דבר ראשון)
"לאחרונה נרשמת עליה בכמות מקרי הכוויות בקרב ילדים ופעוטות", מתריע דובר איחוד הצלה. הבוקר, אירעו שני מקרים שונים, של שני ילדים, שנכוו ממים רותחים ופונו על ידי כונני החירום וההצלה להמשך טיפול בבית החולים, כשהם מוגדרים במצב בינוני (חדשות חרדים)