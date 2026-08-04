צוותי איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לילד בן שנתיים שנכווה ממים רותחים בביתו • הילד פונה לבית החולים במצב יציב | שימו לב ושמרו על הילדים: ישנה עלייה במקרי כוויות בקרב ילדים בתקופת ההכנות לחג (חרדים)
ענקית הלואו קוסט ריינאייר תפצה נוסע אירי בן 14 על סך 20,000 אירו לאחר שסבל מכוויות שנגרמו כתוצאה מתה חם שנשפך במהלך טיסה לחופשה באי זקינתוס שביוון | הפציעה מנעה ממנו לשחות במהלך חופשת המשפחה בת השבוע, שתוארה בבית המשפט כ"קשה במיוחד" עבורו (תעופה)
מנהלת התעופה האזרחית של כווית (DGCA) הודיעה ביום ראשון כי מטוס של חברת גאלף איירליינס נחת בשלום בנמל התעופה הבינלאומי של כווית לאחר איום שווא בפצצה מצד אחד הנוסעים | הנוסע הבעייתי עוכב על ידי משטרת שדה התעופה עם הנחיתה בנמל התעופה הבינלאומי של כווית (תעופה, בעולם)
במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' ביקשו מהכבאות לבוא ולזעוק מסר 'אנחנו רגע לפני אסון'| בתקופה האחרונה יש "משבר אקלים" שפוגע בשכונות החרדיות | למה זה קורה ואיך ניתן למנוע | וגם, מה עושים כשסיר נדלק באש והמקום הבטוח להדליק נרות שבת וחג (חרדים)