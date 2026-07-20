כשמערכת החשמל הלאומית קורסת תחת מטחי טילים, כווית נאלצת להישען על פתרונות חירום ניידים כדי להשאיר את האור דולק | תמונות הגנרטורים ברחובות הן רק קצה הקרחון של נזק עצום ותשתית אזרחית מדממת בעימות שיוצא משליטה (חדשות בעולם)
שיירות ארוכות של מכליות נפט תקועות ליד גשר אסטרטגי שנהרס בעקבות תקיפות של ארה"ב באיראן | הפגיעה בתשתיות התחבורה מאיימת לשבש את אחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם ולהעמיק את הלחץ על משטר האייתוללות (חדשות בעולם)
ארה"ב ואיראן פתחו אחר הצהריים בסדרת מתקפות הדדיות חדשות, כך עולה מדיווחים בעולם | איראן תקפה משגרים אמריקנים בכווית ופתחה באש לעבר ספינות במצר הורמוז | במקביל, דיווחים על סדרת פיצוצים באי קאשם ובבנדר עבאס, ככל הנראה בעקבות תקיפות אמריקניות (חדשות)
בעקבות התקיפה האיראנית הקטלנית על נמל התעופה הבינלאומי שהותירה עשרות נפגעים, ארה"ב מאשרת לכוויית עסקת ענק למערכות נגד כטמ"מים. המהלך נועד לחזק את ההגנה במפרץ באמצעות מערכות חישה, לוחמה אלקטרונית וטכנולוגיות יירוט מתקדמות נגד האיומים האוויריים (בעולם)
מדיווחים ברשתות התקשורת הבינלאומיות עולה כי התקיפה הלילית בכווית הייתה משמעותית הרבה יותר ממה שדווח | עד כה דיווחו הרשויות על לא פחות מ-63 פצועים ואדם אחד - אזרח הודי שנהרג | עשרות בניינים ניזוקו | מלחמה על מלא (בעולם)
הכל התחיל כאשר פיקוד המרכז האמריקני שיגר טיל 'הלפייר' לעבר ספינה איראנית שלא שעתה לבקשות העצירה מצד צבא ארה"ב במצר הורמוז | האיראנים הסלימו את הלחימה כאשר שיגרו טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר נמל התעופה של השכנה כווית | כך זה נראה בווידאו (חדשות)
בחריין, איחוד האמירויות וכווית הכריזו על חשיפת רשתות טרור של חיזבאללה שפעלו לערעור היציבות הכלכלית והביטחונית. בעוד סוכנים איראנים נעצרים תחת כיסוי מסחרי, במפרץ נשמעים קולות חסרי תקדים: "אי אפשר לקיים דו-קיום עם איראן" (העולם הערבי)
שדה התעופה הבינלאומי של כווית עמד בימים האחרונים במוקד סדרת תקיפות מל"טים מתאבדים, שהסבו נזק משמעותי לתשתיות אסטרטגיות בנמל| בעוד כוחות הכיבוי נאבקו כמעט שלושה ימים בשריפת ענק שפרצה במיכלי הדלק, תקיפה נוספת בשבת פגעה ישירות במערכות המכ"ם של השדה (העולם הערבי)
בעוד המתיחות באזור מגיעה לשיא, כוחות הביטחון של כווית הצליחו לחשוף ולבלום תא טרור שני בתוך ימים ספורים, המזוהה עם ארגון חיזבאללה | המעצרים חושפים דפוס רחב ומדאיג של פעילות חבלנית הנתמכת על ידי איראן המאיימת על יציבות המפרץ כולו (העולם הערבי)
טבילת אש עולמית לנשק הישראלי: מערכות ה"ברק" וה"ספיידר" רשמו הצלחה של מעל 90% ביירוט מתקפת הענק האיראנית על איחוד האמירויות, אזרבייג'אן וקפריסין. הטכנולוגיה של רפאל והתעשייה האווירית הוכיחה שהיא המגן המרכזי בשימוש בעלות הברית (תקיפה והגנה)
גל תקיפות איראני עוצמתי הרעיד הלילה את בחריין, איחוד האמירויות, קטאר וכווית. במקביל לדיווחים על פיצוצים במרכזי הערים, מטוס F-15 אמריקני התרסק בכווית לאחר שהטייס נטש בכיסא מפלט. כוננות שיא הוכרזה באזור בעוד היקף הנזק בבסיסים האמריקניים נבדק (העולם הערבי)