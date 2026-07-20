מפרשיית הסרטון שעוררה סערה ב"עזר מציון", דרך הימים כנוער נושר שירות במדי צה"ל בלב מודיעין עילית, ועד לווידוי האישי המטלטל על הדיכאונות והכדורים שהצילו את חייו | משה מנס בשיחה חשופה, כואבת ואירונית עם היוצר החרדי הכי מושחז ברשת | וגם, חסידות גור בת"א והאמת על תעסוקת חרדים (דבר ראשון)
ברגעי השיא של חגיגות שנת הארבעים לכולל הגדול ביותר באמריקה הלטינית, 'מאור אברהם – כתר תורה' במקסיקו, נערכה מכירה פומבית של ש"ס יחיד מסוגו הנושא את חתימותיהם של גדולי ישראל, מהגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש ועד לראשל"צים • מי הנדיב ששילם סכום דמיוני, ואיזה קבלה קיבלו על עצמם 140 האברכים? • כל הפרטים מהדינר המפואר ותיעוד מהכספת השקופה (חרדים)
ר' יפת בן ה-72 ממושב עזריאלי אובחן כסובל מטרום אלצהיימר חריף עד לאובדן יכולת הקריאה. לאחר חודשים של לימוד קבוע בכולל, נסוגו התסמינים לחלוטין | הרופא המומחה קבע בתדהמה: "המחלה נעלמה ללא טיפול קונבנציונלי" (חרדים)
בלייקווד נערך השבוע דינר מפואר לטובת החזקת 'כולל באבוב', בביתו של הנגיד ר' דניאל ראטבערג | במהלך הדינר הופיע בהדרו, האדמו"ר מבאבוב, שנשא מדברות קודשו וחיזק את ידי התומכים בעמלי התורה | בסיום המשא עברו הנגידים להתברך ולקבל כוסית 'לחיים' מידי הרבי, ולאחר מכן זכו הנוכחים להתפלל תפילת מנחה יחד עם האדמו"ר (חסידים)
בעיצומם של ימי השמחה בנישואי נינתו, הגיע האדמו"ר מסאטמר לסיור בהיכל הכולל של החסידות בוויליאמסבורג. לאחר שהאדמו"ר סייר במקום והביע את קורת רוחו המרובה מהשקידה, התפלל תפילת מנחה בצוותא עם האברכים, שהתרגשו מהופעתו של מלך בתוכם (חסידים)
במוצאי שבת קודש האחרון (פרשת בא), הגיע האדמו"ר מדושינסקיא למעמד יסוד כולל 'קניני' המיועד לקובעי עתים לתורה בשכונת רמה ד' • הכולל החדש יפעל על פי שיטת הלימוד המיוחדת לרכישת בקיאות נצחית, כהמשך להצלחת ה'שטיבל מסכתא' • תיעוד מרומם (חסידים)
נגידים ושועי עולם התכנסו לדינר השנתי לטובת 'כולל זכרון חיים' דחסידי באבוב | המעמד התקיים בהיכל בית המדרש הישן של החסידות בבורו פארק, והתאפיין בפשטות יוצאת דופן, כשהדינר התקיים סביב שולחנות ערוכים במיני מגדנות ובכיבוד ברמת הפשטות, לאחר שהנהלת הכולל הפנתה את המשאבים, כדי לתמוך ישירות באברכים, במקום לקיימו כאירוע ראווה מפואר | בשיאו של הערב, זכו הנוכחים להופעתו הכבודה של האדמו"ר מבאבוב, שנשא את המשא המרכזי. בסיום דבריו, העניק הרבי תעודות הוקרה מיוחדות לאברכים היקרים, וברך בחמימות את הנגידים החשובים שהתכנסו במעמד הצנוע (חסידים)
בין כל מאות הכוללים והיכלי התורה, בולט מקום אחד שוקק חיים ואהבת תורה - המיועד לעמלי תורה שראו דבר או שניים בחייהם |עשרות אברכים בגילאי למעלה מ-70 יושבים ושוקדים על תלמודם כבני ישיבה צעירים (עולם הישיבות)
כמנהגם מידי שנה לקראת הימים הנוראים, הגיעו השבוע אברכי כולל "תורת יוסף" בביתר עילית, יחד עם ראש הכולל הרה"ג ר' חיים שמעון רביע, לבתיהם של גדולי ישראל בעיה"ק ירושלים, כדי לשמוע דברי חיזוק והדרכה, ולקבל ברכתם לקראת השנה החדשה הבעל"ט (חרדים)
מציעים לכם כסף במקום כרטיס טיסה? כדאי שתשימו לב לזכויות שלכם | אחרי ה'נשמת' במיר - ישיבת נתיבות אליעזר (וולפסון) בזיץ הודיה מרגש | כמה מקבל אברך כהן ב'כולל בית המקדש של תולדות אהרון? | הפסיקה הדרמטית של הגר"י זילברשטיין: ילדים מיוחדים חייבים במצוות | אלפים השתתפו בחתונת בת ראש הישיבה - במיקום החדש | אחרי מיליי: גם טראמפ מוקיר את זכרו של הרבי מליובאוויטש ביארצייט ה-31 (מעייריב)
בעוד עסקני חצה"ק באיאן טרודים לקראת ההדלקה הגדולה ב'הר מירון' בליל ל"ג בעומר ע"י האדמו"ר, התקבצו פרחי החסידות, צעירי האברכים, לשמוע שיחת חיזוק והתעוררות לקראת האי יומא, מפי הגה"צ גאב"ד זוועהיל, אשר הגיע במיוחד אל היכל הכולל בביתר עילית, להכין את האברכים אשר שתו בצמא את דבריו הנעימים, בהכנה דרבה | צפו בתיעוד (חסידים)
אברכי כולל ישיבת 'טבריה קוממיות', בראשות הגאון רבי דוד מיכאל שמידל יו"ר אגודת 'אתרא קדישא', זכו השבוע להופעתו של האדמו"ר ממשכנות הרועים | האברכים השוהים בכולל משבת לשבת התענגו על ה' בשמחת בית צדיקים שערך הרבי בין כותלי הכולל (חסידים)
בחצר הקודש מונקאטש נערך הדינר השנתי לטובת כולל 'חיים ושלום זכרון צבי' | את המעמד הנעימו חברי מקהלת מונקאטש בניגונים עתיקים, יחד עם חוקר ניגוני קודש הרב דוד מאיר רוס | האדמו"ר פיאר את המעמד בהופעתו הכבודה וחילק תשורה נאה לתורמים -קופסת גפרורים מכסף טהור להדלקת נרות שב"ק (חסידים)
לקראת נסיעתו של הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך ראש כולל תשובות והנהגות לארה”ב, נשא אביו הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך דברים לפני אברכי הכולל בסוף שיעורו השבועי | בדבריו ביקש מהם להמשיך ללמוד בהתמדה גם כשראש הכולל רחוק, כשהוא מתבטא בביטוי נדיר לאברכים באמרו: "אני עוקב מקרוב בכל יום מה מתרחש בכולל" | צפו בדברים (חרדים)
עשרות אברכי כולל להוראה תרביצ"א שע"י חצה"ק דושינסקיא ברמה ג' בבית שמש התאספו השבוע למעמד נשגב לכבוד התורה ולומדי'ה, לרגל סיום הלכות 'בשר בחלב' | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מדושינסקיא, וכן האדמו"ר מלעלוב | בסיום המעמד יצאו האברכים בריקודי שמחה לכבוד התורה (חסידים)
זקן רבני חוג 'חזון איש' הגאון רבי מאיר גריינמן בשיעור לקראת 'בין הזמנים' בהיכל כולל 'זאת ליעקב' שע"י ישיבת 'קרית מלך' בבני ברק | הגר"מ לא יוצא לנופש אלא נשאר ספון בביתו וממשיך בשגרת לימודיו הקבועים ומסירת השיעורים הנודעים (חרדים)