במהלך ימי בין הזמנים התקיימה סדרת סיורים ייחודית במיקומים היסטוריים בעיר העתיקה ללומדי רשת הכוללים 'זכרון עולם' לאברכים ו'מאירי עולם' לילדי החמד מבית 'אור עולם' | מחזה מפעים של קידוש שם שמיים: מאות המשתתפים התאספו למעמד מרגש של חזרה ושינון תלמודם על גבי המדרגות ההיסטוריות המוליכות להר הבית והאזינו להדרכה מיוחדת ולדברי חיזוק מראשי ורבני הכולל הטלפוני הגדול בעולם (חרדים)
בעקבות קריאתו של הגר"מ שטרנבוך, התעוררות להרחבת גבולות הקדושה בהיכלי התורה ברחבי הארץ | זאת, בעקבות ההחלטה ההיסטורית של הגר"מ שטרנבוך כתגובה של הציבור החרדי לרדיפת עולם התורה | "כולם יראו לתמוך בכל כוחם ואפילו אם נראה שמפסידים אבל זה כדאי ובעזרת ה' בסוף יהיה רווח גדול", אמר הגר"מ שטרנבוך "מי שיתן אלף דולר יראה ישועות" (חרדים)
הגר"מ שטרנבוך זועק "איך אפשר לישון בלילה במצב כזה?" ויוצא בקריאה חסרת תקדים להקמת קבוצה של אלף תומכים שיתגייסו למען אברכי הכוללים | הזכות, הברכה המיוחדת והמטבע הנדיר שיוענק עם ברכה מיוחדת לשמירה ופרנסה ברווח גדול (חרדים)
רבה של ירושלים הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר הגיע אתמול לביקור מיוחד בהיכל כולל "שערי מרדכי" בראשות הגר"ר רפאלי, ופרס בפני עשרות האברכים את היסודות והשלכות ההלכה בעידן המודרני של תעשיית המזון • צפו בתיעוד (חרדים)
600 רחפנים ועשרות טילים מחקו בתים של חברי קהילת בית חב"ד בקייב אוקראינה והותירו אותם ללא קורת גג. אלא שדווקא מתוך האפר, בבוקרו של בליץ רוסי חסר תקדים, נחנך כולל לימוד לפנסיונרים: "זה הניצחון שלנו" (בעולם)
האם גפני מכשיר את השטח להקמת ממשלה עם השמאל? הכל על האמירה הדרמטית של יו"ר דגל התורה על הציונות הדתית | סערת בבצ'יק: הרל"ש המיתולוגי מגיב על פיטוריו בעקבות הראיון במשפחה | האדמו"ר מסלאנים לא עושה הנחות לאייכלר - תוקף את הדרישה להתמנות לשר | אחרי עשות שנים בנחלת הלוויים - הגר"א וינקלר מודיע על פרישה מהישיבה | הגר"מ שטרנבוך פורש חסות על הכולל היחיד ברמב"ש ד' 3 | מהפכה של ממש בעולם המיסוי על ה"וייפים" - בגלל גידול אפסי בהכנסות (מעייריב)
הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך הורה על הקמת סניף חדש של רשת כוללי "תשובות והנהגות" בשכונת רמת בית שמש ד' 3, בשל מחסור בכוללים בשכונה החדשה |במעמד יסוד הכולל תקף הפוסק בתקיפות נגד אותם המזלזלים בבני תורה כאילו הם מקבצי נדבות שחיים על חשבון הציבור | צפו בדברים (חרדים)
במעמד החסידים בעיצומו של שמחת השבע ברכות לנכדתו, לעיני קהל עם ועדה, העניק האדמו"ר מבאבוב בקבוק מכסף טהור לבנו יקירו הרב ישראל אלימלך הלברשטאם, כהוקרה על מסירותו כל השנה למען אברכי רשת הכוללים של החסידות (חסידים)
עולם התורה מתחיל את זמן קיץ: המספרים והנתונים | רשלנות: עשרות תלמידי ישיבות חולצו ממדבר יהודה | אחרי חודשים של גלות - נחלת אברהם חוזרת לבניין החדש | ארבל מסתבך: גינה את מתפרעי 'הפלג' וכינה אותם "פרחחים" | ביקור היסטורי: הראשל"צ פגש את האדמו"ר החיפאי | נמנעי החיסונים מפיצים את החצבת - סיקור נרחב (מעייריב)
לקראת פתיחת כולל 'ברכת אברהם' בבני ברק, הופיע הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף למסור שיחת פתיחת הזמן | במהלך השיחה הרחיב לדמותו והתמדתו בתורה הק' של אביו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל אשר יום ההילולא דיליה חל בחודש זה (חרדים)
מערכת החינוך החרדית פותחת הבוקר את שנת הלימודים ה'תשפ"ג, לאחר שלושה שבועות של בין הזמנים | למעלה ממאה אלף אברכים, כ-90 אלף בני ישיבות, ולמעלה ממאה אלף ילדי הגנים, החיידרים ותלמודי התורה | בהצלחה! (חרדים)
לרגל הילולת האר"י זיע"א יצאו אברכי כולל 'כתר שאול שבפתח תקווה למסע תפילות בקברי צדיקים בגליל בהשתתפות רבני הכולל. האברכים התפללו תפילת שחרית בציון רשב"י במירון, ולאחר מכן הגיעו כולם לעיר צפת לתפילה בציון האר"י • צפו בגלריה (חסידים)
מעמד הוקרה והערכה נערך בהיכל בית המדרש הגדול של חסידי סערט ויז'ניץ בחיפה, עבור אברכי הכוללים 'מבצר התורה', שנבחנו על הלכות בשר בחלב, תערובות וטהרה. במעמד השתתף האדמו"ר שנשא דברי חיזוק לכלל המשתתפים • תיעוד (חסידים)