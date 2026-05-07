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במשך שעתיים ריתק הכומר לשעבר יעקב וקסלר את פעילי יד לאחים בהרצאה מרתקת על סיפור חייו, כיהודי שגדל כנוצרי ובסופו של הליך ארוך שב לעם ישראל • בסיום ההרצאה אמר:" שמחתי לדעת שיש ארגון קדוש שנלחם על יהודים הנמצאים במצב הבלתי אפשרי שבו הייתי, שלא יצטרכו לעשות לבדם ובכחות עצמם את הדרך הזו" • יד לאחים: סיפורו האישי המרתק המחיש לפעילים את חזון הארגון: "לא מוותרים על אף יהודי" (בארץ)
הוא נולד כיהודי, אך גדל וחי כנוצרי ולימים הפך לכומר בפולין וביפו • לפני שבוע הוא נקבר בטקס יהודי מרגש • 'כיכר השבת' עם סיפורו המטלטל והחריג של יעקב צבי הירש גרינר ז"ל, ששרד את השואה והנהיג במשך עשרות שנים קהילה נוצרית • מקורבו, הרב שלום מלול, מספר על השיחות האישיות ומשחזר את טקס ההלוויה הבלתי נשכח בשבוע שעבר (מגזין)
תינוק פעוט בן ימים אחדים עטוף בתוך צרור נמסר בעיצומה של מלחמת העולם השנייה לידי אם פולנייה • התינוק גדל והיה לכומר • רק בגיל 35 גילתה לו אמו המאמצת כי הוא בן לאם יהודייה • בימים אלו, יעקב מנהל את חייו בירושלים כיהודי ירא ושלם יד לאחים עומד לצידו • השבוע התקיים מפגש מרגש ומיוחד • יִשְׁמְעוּ רְחוֹקִים וְיָבוֹאוּ (חרדים)
חודשים לפני שניהלו מאבק אדיר כנגד הכוונה לכאורה למסור את מתחם "קבר דוד" לוותיקן, השתתפו ראשי ישיבת "התפוצות" באירוע עם כומר נוצרי ונשאו תפילה משותפת. אנשי הימין הקיצוני בעיר זועמים, וראשי הישיבה מספקים תירוצים שונים הסותרים זה את זה: מניסיון להשכין שלום, ועד להצלת יהודים • צפו (בארץ)