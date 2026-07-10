טילים איראניים חדרו לירדן, בסיסים אמריקניים בכוויית ובחריין הותקפו – ודיווחים על פגיעה במתקן הגרעיני בבושהר. צה"ל העלה כוננות לשיא, שר הביטחון כ"ץ מבהיר: "נשלם בעוצמה רבה אם ישראל תותקף" | ישראל נערכת להרחבת הירי (צבא וביטחון)
אחרי שבאיראן איימו ורמזו לירי לעבר ישראל כבר הלילה, ויו"ר הפרלמנט קליבאף תקף בסדרת ציוצים כי איראן רואה "אור ירוק" לתקיפה אחרי הפעולה הישראלית בדאחייה - איראן שיגרה כעשר טילים לעבר הצפון, השרון והשומרון | דובר צה"ל: כל השיגורים מאיראן יורטו בהצלחה | בחסדי שמיים לא דווח על נפילות או נפגעים | טראמפ ונתניהו משוחחים כעת | כל הפרטים (ביטחון)
מקורות פלסטינים טוענים כי בהנהגת חמאס העלו את רמת הכוננות לגבוהה ביותר, בשל החשש לניסיון התנקשות בבכירי ארגון בחו"ל ברקע התפוצצות שיחות המו"מ בדוחא |לדברי המקורות: בחמאס חוששים מניסיון מבצעי חילוץ ברצועת עזה (מדיני)
לקראת פסח קיים הרמטכ"ל הערכת מצב והדגיש את חשיבות השמירה על המוכנות והדריכות | הוחלט על העלאת הכוננות והנוכחות של כוחות לוחמים בגזרות במהלך החג | המשטרה מסרה כי עיקר ההיערכות המבצעית תתמקד בפעילות סמויה וגלויה סביב בתי הכנסת, במקומות הומי קהל, מרכזי בילוי וקניות, בתי מלון, חופים ואתרי טבע (ביטחון)
צה"ל תקף את מוחמד דף ורפאע סלאמה, מאדריכלי השבעה באוקטובר, יחד עם פעילים נוספים במערב חאן יונס שבדרום הרצועה |ישראל ניסתה לחסל השבוע בפעם השנייה את רווחי מושתהא, מבכירי הלשכה המדינית של חמאס שנחשב מקורב ליחיא סינוואר | בליל שבת יורטו כטבמ"ים שחדרו למרחב אילת | צה"ל העלה כוננות ביטחונית ברחבי יו"ש מחשש לפיגועים (חדשות)
עיקר הדגש במערכת הביטחון על ירושלים ויהודה ושומרון ומרכזי הערים | צה"ל נערך בקו התפר ושוטרים יפרסו ברחבי הארץ, בבתי כנסת יוצבו חמושים | סגר על הפלסטינים יוטל מהלילה בחצות ועד מוצאי יום כיפור ובמסגרתו תיאסר כניסתם מיו"ש למרכז הארץ (ביטחון)
מסר הועבר לחמאס באמצעות מצרים וקטר שישראל תגיד ביד קשה לכל הפרת ריבונות בעזה. בארגון הטרור מפעילים לחץ גם על הג'יאהד האסלאמי שלא יגיבו להרג שני המחבלים הלילה בג'נין מרצועת עזה אלא מיהודה ושומרון • הכוננות במערכות ההגנה האווירית בדרום הועלתה מחשש לרי רקטות (חדשות ביטחון)