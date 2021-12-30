מגן דוד אדום מסכם שנה דרמטית במיוחד עם קרוב לשני מיליון הזנקות לאירועים, מיליוני שיחות למוקד החירום, פעילות אינטנסיבית תחת אש, אלפי מתנדבים מסורים שהצילו חיים רבים, והישגים חסרי תקדים בכל תחומי הרפואה הדחופה ברחבי הארץ (בארץ)
בטקס חלוקת הציוד לכוננים החדשים השתתפו ראש המועצה הרב אליהו גפני ובכירי מד"א • ראש המועצה: "מעורר השראה לראות אברך עם ילדים עוזב את הבית למען האחר, למען התושבים. אני מאחל שבעז"ה הכוננים יהיו מובטלים ולא יצטרכו לעבוד קשה, והקריאות יהיו רק לאירועים משמחים" • לכבוד המאורע שיגר רבה של קהילת חב"ד בעמנואל הרב חיים קיז'נר מכתב ברכה מיוחד בו ביקש לעודד ולחזק את המתנדבים וראשי הארגון (בארץ)
כונני איחוד הצלה - לכיש הוזעקו הבוקר לרחוב רבי עקיבא 4 בקרית פונביז' שבאשדוד, שם נמסר על שריפה גדולהבבניין בקומה 5. הכוננים המסורים טיפלו בפצועה במצב קשה מכוויות ושאיפת עשן שפונתה לבתי-החולים. כוחות הכיבוי השתלטו על הדליקה. צלם סוכנות חדשות 24, תיעד (חדשות, בארץ)
כונני 'איחוד הצלה - תל אביב' הוזעקו לתאונה קשה בכביש 20: רכב התהפך ממחלף משה דיין לכיוון דרום. על-פי הדיווח בשטח, הנהג התהפך לאחר שככל הנראה נרדם. הכוננים שהגיעו למקום טיפלו בנהג שנפצע בנס באורח קל בלבד, ופונה להמשך טיפול בבית החולים. צלם חדשות 24 תיעד מסלולרי