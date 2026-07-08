חמושים בצפון ניגריה רצחו לפחות 35 בני ערובה מהכפר בַּנְגָה שבמדינת זמפַרַה, אף שמשפחותיהם שילמו את דמי הכופר שנדרשו | על פי הדיווחים, 56 תושבים נחטפו במרץ האחרון מאזור קאורן נאמודה, והכופר שנדרש עמד על מיליון ניירה - כ־655 דולר - לכל חטוף (חדשות, בעולם)
"בזמנינו עכשיו, שיש כופרים, לא עמלקים חס ושלום, אבל כופרים שרוצים לעקור את התורה! שלא יהיה פה תורה בכלל ישראל, שלא יהיה עולם התורה בכלל ישראל ובארץ ישראל", אמר אמש ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש בכאב, בכינוס חיזוק שנערך בבנייני האומה בירושלים | צפו (חרדים)
אירוע דרמטי וחריג אירע בסופ"ש האחרון באפריקה, כאשר אזרח ישראלי שעובד בניגריה נחטף למטרות כופר, ובהמשך חולץ על-ידי הצבא המקומי במעורבות משרד החוץ | שגרירות ישראל ומשרד החוץ פעלו מול השלטונות המקומיים, וצבא ניגריה הצליח לחלצו כשהוא בריא ושלם ללא ירי וגם ללא תשלום כופר (בעולם)
התפרקות ההנהגה ב'דגל התורה', הסחיטה של ההאקרים שפרצו למעייני הישועה, המינוי החדש בגרודנא באר יעקב, ההתרחבות של ישיבת פוניבז', המסע של הגרש"ב לטעלז, הקומזיץ בבנייני האומה וסיכום האסונות בבין הזמנים אב התשפ"ג (מעייריב)