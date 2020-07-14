ערוץ 'אל ג'זירה' חשף בעבר תיעוד נדיר ומיוחד מהנעשה בתוככי הכור הגרעין במדינת איראן. כתב הערוץ הרשה להיכנס למקום הכי שמור באיראן שעומד במוקד הדיון התקשורתי. בעוד איראן טוענת שמדובר ב"כור לצורכי שלום בלבד", הם מדגישים בכל שבוע מחדש כי צריך להשמיד את מדינת ישראל. הכור יופצץ בקרוב? (בעולם)
היישר מיפן, משוחח ר´ אברהם שוורץ, העסקן המסייע לעצורים במדינה עם כיכר השבת ומתאר את המתרחש במדינה מוכת ההלם ● "יצאה הודעה כי הכור יצא מכלל שליטה. לטוקיו הגיע ענן רדיואקטיבי. הפחד במדינה גדול" ● "נכון לעכשיו העצורים עדיין באותו בית-כלא. ייתכן שיועברו" (בעולם)
על רקע הדיווחים הקשים מהמדינה מוכת האסון, נודע כי פיצוץ נוסף אירע לפנות בוקר בכור הגרעיני פוקושימה. צפו בוידאו בלתי נתפס מהאסון הגדול. בכל העת, מדווחים ביפן כי קיים חשש מדליפת קרינה רדיואקטיבית מהכורים, ולכן על התושבים שנשארו באזור להישאר בתוך מבנים סגורים