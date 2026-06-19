האם אימון כושר באמת יהפוך אתכם לרזים? |מדוע אברכים במודיעין עילית התאמנו במשך שנים ב"חדרי כושר סודיים" בחצרות מוסתרות? | איך הרמת משקולות בגיל 30 מונעת פציעות קטלניות בגיל 70? | המכשיר היקר שיהודי כמעט קנה בחנות, רגע לפני ששיחת טלפון דרמטית מהרופא | ולמה תרבות יוון זה לשבת על הספה ולאכול פופקורן? (תהיה בריא)
מי מנסה להפחיד אתכם מפני פלפלים שקיקי תה ונייר טואלט והאם שמן קנולה באמת מזיק לבריאות? | הדיאטן ברוך רוזנשטרק עושה סדר מדעי בבלבול הגדול באולפן עם משה מנס | האמת על כולסטרול בביצים, הטירוף הכלכלי שמאחורי מוצרי החלבון המועשרים, ולמה "ניקוי רעלים" זו אשליה פסיכולוגית מסוכנת | המדריך השפוי לאורח חיים בריא לאורך זמן (תהיה בריא)
בזמן שהעולם עוקב בדריכות אחר פסגת הביטחון הגורלית בסינגפור, פיט הגסת' החליט להוריד את העניבה ולעלות על מדי ספורט | התמונות שלו מבצע שכיבות סמיכה לצד הלוחמים על סיפון נושאת המטוסים הפכו לוויראליות תוך דקות (חדשות בעולם)
אישה המדדה תשושה משיעור ספינינג ב-5 לפנות בוקר ורץ שמוסיף קילומטרים רק כי האימון "לא הרגיש מספיק", התמכרות לספורט היא אחת התופעות היחידות שזוכות למחיאות כפיים מהסביבה | שעבור חלק מהמתאמנים, זהו הרגל בריא לחלוטין שהופך למנגנון כפייתי שיוצא משליטה, פוגע בגוף, ומחריב את החיים החברתיים והנפשיים | חוקרים משרטטים את הגבול הדק שבין מסירות לסכנה (בריאות)
חג מתן תורה בפתח, ויחד איתו ארוחות השחיתות המאתגרות והעייפות של הבוקר. איך מתעוררים באנרגיית שיא בלי להיות תלויים בקפה או במשקאות אנרגיה? למה כוס מים עם לימון היא הבוסט החדש שלכם? ומה הקשר בין קונג-פו, ביצים קשות, וילדים מרוכזים יותר? | המאמן ינון אהרונוב התארח אצל אלי גוטהלף באולפן עם כל התשובות שיכינו אתכם לקיץ | האזינו (כיכר FM)
מדריך הכושר שמעון צובלי בריאיון מיוחד: למה לא לזרוק את הסוכר | הטעות הגדול של מי שרוצה לרדת במשקל | איך יוצרים הרגלים שמחזיקים לכל החיים | האם אפשר להתפרנס מהתחום | המדע מאחורי הכושר שכל אחד צריך להכיר (תהיה בריא - פרק 8)
התזונאית הקלינית רוני פישמן בראיון מלא טיפים ותובנות למשה מנס | איך הסלט שלכם במסעדה משמין יותר מהמבורגר? למה "עוגות בריאות" הן מלכודת דבש? | איך מצליחים לשמור על שפיות תזונתית גם בזמני מלחמה וטירוף (בריאות)
בין גיוס המונים של עשרות מיליונים לפיזיולוגיה של גוף האדם: "דבר השבוע" צוללת לעומק נושאים חשובים ומעניינים|האם לרמי לוי יש יותר משקל וחצי בחשבון? | הסרטון המרגש ששבר את הרשת | איך הופכים משבר להצלחה כלכלית | הסיבה המפתיעה שבגללה אתם שורפים שומן דווקא כשאתם יושבים (דבר ראשון)
מחקר מקיף ופורץ דרך מנפץ את המיתוסים הישנים על בניית שריר: מתברר שגם אימונים קלים יותר, פחות זמן בחדר הכושר ואפילו סטים בודדים יכולים להוביל לתוצאות מרשימות | כל הדרכים המדעיות להפוך לחזקים יותר מבלי לשעבד את סדר היום (בריאות)
משה מנס בתוכנית יומית שסוגרת לכם את הפינות לקראת פסח: איך תספרו את הילדים לבד בבית? כל הידע המקצועי וההלכתי | למה כדאי לכם להתחיל לקפוץ בחבל כבר היום ואיך תעשו תעלולים, ומה בקע במדגרה הביתית? | צפו בתוכנית (דבר ראשון)
במסגרת התוכנית 'תהיה בריא' אירח משה מנס את המומחה לפיזיולוגיה פרופסור יובל חלד לשיחה על הבריאות שלנו: מהמזון האולטרה-מעובד שגורם למחלות, דרך חשיבות מסת השריר לעצמאות בגיל מבוגר ועד המיתוס על השלמת שעות שינה בשבת (תהיה בריא)
הוא היה בחור ישיבה ירושלמי שהתנשף בעליות של רמות, עד שקיבל החלטה גורלית |הקושי, המסע והטעויות עליהם שילם מחיר בריאותי | הסוכריות על מקל שאכל שהצילו את המצב | כיום, הוא מדריך כושר שמנגיש את עולם הבריאות | למה חרדי ממוצע אוכל מעל 20,000 קלוריות בסופ"ש והאם האימון יגרום לכם לרדת במשקל (לא ולא) | תהיה בריא
האם אפשר לרדת 40 קילו בחצי שנה בלי להרגיש רעב? • מדוע אחרי שנתיים רוב הדיאטות נכשלות, ומה הסוד של האנשים שחיים עד גיל 100? • משה מנס בשיחה מעמיקה עם התזונאי הקליני עדי מגד על "פנסיה תפקודית", אימוני כוח והמדרגות שיצילו לכם את הלב (בריאות)
"מפלצת השרירים" ששרפה את הרשת: מי הוא המאבטח בעל הממדים הבלתי אנושיים של "נסיך הבריונים" המצרי, סברי נח'נוח'? | הפושע המורשע שהפך לבעל אימפריית אבטחה מעוררת חשש מפני הקמת "קבוצת וואגנר" בלב מצרים (העולם הערבי)
יוסי חיים מימון בהומור ציני על רחוב "יד שרה" והטסלה של בבצ'יק | אלחנן טוויג על המרוץ הדרמטי לירח ב-2026 | יוסי עבדו חושף את האמת המפחידה על זריקות ההרזיה | והפיזיולוג הראשי של צה"ל, פרופ' יובל חלד, מגלה למה המוח שלנו רוצה שנאכל בורקס ואיך מרוויחים עוד 18 שנה לחיות | לסיום התוכנית המרתקת נביא את הסרטונים שיקרעו אתכם מצחוק | צפו (דבר השבוע)
הפרופסור שמנהל את המועצה הלאומית בראיון מטלטל על תחלואה עם השלכות נוראיות שניתן למנוע בקלות | פגיעה בעיניים, בכליות, בילודה ובלחץ הדם|פחית קולה אחת = 6 כפיות סוכר | פירגון מפתיע לשר החרדי וביקורת על המדינה | איזה מוצרים לזרוק מהבית ומה כל אחד יכול לעשות (בריאות)
מאמן כושר שניסה לעלות 22 ק"ג כדי לרדת אותם בחזרה יחד עם לקוחותיו, מת מדום לב בשנתו לאחר שהאכילה המוגזמת פגעה בבריאותו בצורה קטלנית | לאחר שעלה 14 ק"ג הוא הודיע לעוקביו שהוא "לא מרגיש טוב" והבטיח ללכת לרופא, אך מת לפני שהספיק להיבדק (בעולם)