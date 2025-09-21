הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והאדמו"ר מגור יובילו במשותף עצרת ענק לתפילה וזעקה, ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות רבבות מתפללים | העצרת תתקיים בערב חודש אדר א' | "עם ישראל נמצא בימים אלו בתקופה קשה", כתבו גדולי ישראל, "אויב אכזר מבקש להשמיד להרוג ולאבד" • כל הפרטים (חרדים)
הנער אליה שלמה זדה ומשפחתו ניצלו בנס מהתופת בשדרות וחגיגת בר המצווה שלו בוטלה בגלל המלחמה • שוטרי מחוז ירושלים הפתיעו אותם וארגנו מסיבת בר מצווה ברחבת הכותל, שם הנער עלה לתורה עם כל בני המשפחה וקהל רב • צפו (חדשות)
השחקן הישראלי עומר חזן הגיע בחצות לילה, יחד עם חברו רב הסלבס מרדכי חסידים, לשאת תפילה ולהשתתף במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי וזכה לקבל את ברכת המקובל רבי יעקב עדס שביקש ממנו לפרסם ברבים את אהבת ה' • תיעוד (ציצית)