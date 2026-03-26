רגעים נעלים ומרוממים היו מנת חלקם של חסידי קרעטשניף י-ם שזכו להשתתף בעריכת השולחן הטהור שערך האדמו"ר במוצאי יום הקדוש | מתוך כיסופי קדושה נעלים שלף הרבי את הכינור, והנעים בזמירות שירות ותשבחות כמנהג אבותיו הק', כשהוא אחוז שרעפים (חסידים)
זה אולי נשמע לא טוב, אבל הימים בהם האשפה מקבלת חַיּוּת הם השבועות של ערב פסח | מה לא נזרק לשם? בגדים, ריהוט, מוצרי חשמל, ובעצם כל דבר שרק רוצים להיפטר ממנו - ומוצא את דרכו אל פח האשפה הקרוב | בין הדברים שמושלכים, לעיתים נזרקים בחוסר ידיעה אוצרות יקרים לבעליהם | יצאנו בעקבות האוצרות היקרים שנזרקו ונמצאו במטמוני האשפה - בארץ ובעולם (מגזין)
בחצר הקודש טשארנאביל באשדוד ערך הרבי את הטיש לכבוד ט"ו בשבט בהיכל בית מדרשו במרכז רובע ז' | במהלך הטיש הנעים אחד החסידים בנעימות צלילי כינור | לצידו של האדמו"ר ישב הגאון רבי שלמה שרף, מחשובי רבני ויז'ניץ בעיר | לאחר אמירת דברי התורה, החל שלב חלוקת הפירות, עקב העומס הרב והלחץ מצד החסידים הוחלט להעביר את החלוקה לחדרו האישי של האדמו"ר. שם, בסדר מופתי, עבר הקהל פנימה וקיבל את הפירות מידיו של האדמו"ר (חסידים)
רבים וטובים נוהרים בימי החנוכה אל שכונת מתחם הסופרים בבני ברק, לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר ממיאלען, המתגורר בטבורה של השכונה, ומאיר את לילות החג במעמדי אורה בהדלקת נר חנוכה, ובהמשך כשהוא מנגן בכינור כאומנת אבותיו בידיו בימי החנוכה | צפו בתיעוד (חצרות חסידים)
מאות חסידי נדבורנה הגיעו אמש לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר בהדלקת נר ראשון של חנוכה | כמנהג בית נדבורנה, ניגנו לפני האדמו"ר מספר בחורים ממצטייני הישיבה עם כינורות בידם את מזמורי החנוכה, תוך שהאדמו"ר יושב מול פני המנורה אחוז שרעפים (חסידים)
מאות חסידי ואוהדי בית זוטשקא התכנסו במוצאי שבת האחרון בפתח תקווה לועידה מפוארת למען בניית ביהמ"ד הגדול של החסידות בבני ברק |בסיום הועידה שלף האדמו"ר כינור עתיק מירושת אביו זצ"ל, וניגן בו תוך שהוא משרה אווירה נשגבה (חסידים)
צפו בתיעוד נעלה מחצה"ק מיאלען במרכז החסידות בשכונת הסופרים בבני ברק | החל מערב יום הקדוש עת חילק האדמו"ר מיני מזונות לציבור החסידים, ועד לרגעים המרגשים עת ניגן האדמו"ר ממיאלען בכינור בטיש מוצאי יום כיפור | בהמשך הניח האדמו"ר סכך מעל גבי סוכתו (חסידים)
לקראת ימי השובבי"ם ערך האדמו"ר מזוטשקא מונסי מלווה מלכה לבחורי החסידות. במהלך הסעודה עורר לבבם לתורה ועבודה בימים נשגבים אלו | האדמו"ר עורר את הבחורים בניגוני קודש בעודו מנגן בכינור כפי מנהג אבותיו למעלה בקודש בימי החנוכה, ובהיות וחלק מהבחורים לא נכחו במעמדי הדלקת הנרות בחר הרבי לנגן גם במסיבה זו | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל בית מדרשו ברחוב יונה הנביא בבני ברק, התאספו חסידי זוטשקא אמסנא למעמד הדלקת נרות חנוכה בצל האדמו"ר, בסיום מעמד ההדלקה הוציא הרבי כינורו מתרמילו, והחל לנגן ע"פ סודות וכוונות נסתרות כאשר זקני החסידים מאזינים בשקיקה לקול הכינור (חסידים)
בסיום מעמד ההדלקה בהיכל בית מדרשו בבני ברק, הוציא האדמו"ר מזוטשקא כינורו מנרתיקו, והחל לנגן מול פני המנורה כמנהג צדיקי בית נדבורנה לדורותיהם | האדמו"ר ניגן מנגינות עתיקי יומין הידועים ליודעי ח"ן | בהמשך הצטרפו החסידים לשירה כשהאדמו"ר ממשיך לנגן כמנהג אבותיו (חסידים)
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