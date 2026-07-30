מתכננים לצאת היום לטיול בחוץ? שימו לב: הרשויות פרסמו עדכון לקראת גל חום קיצוני הצפוי לשרור ברוב אזורי הארץ בימים חמישי עד ראשון | בשל התנאים הקיצוניים קיימת סכנת התייבשויות, מכות חום ושרפות, וייתכן שייסגרו מסלולי טיול ברחבי הארץ | בנוסף, מחשש לשריפות, חל איסור מוחלט להדליק אש בשמורות טבע וגנים לאומיים למעט במקומות המאושרים לכך (בין הזמנים)
רגעים מרגשים ונדירים נרשמו בערב ראש חודש סיון בטבריה: ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי הגיע להעתיר בתפילה על ציון השל"ה הקדוש • כשנתקלו בעיכוב בלתי צפוי, סירב ראש הישיבה לבטל את זמנם של אחרים והתיישב ללמוד על שפת האגם | שוקי לרר מגיש גלריה (חרדים)
בעקבות מצבה העגום של הכינרת, ובניסיון להעלות את מפלס המים, ברשות המים ובחברת מקורות מתכננים להתחיל להזרים לאגם מים מותפלים בכמות גדולה בתחילת החודש הבא | מתחילת החורף המפלס עלה בכ-30 סנטימטרים בלבד, זאת בהשוואה לעונה ממוצעת שבה המפלס עולה בכ-1.60 מטרים (בארץ)
רבבות מטיילים פוקדים בכל עונה את ימת הכינרת | היא רחבת ידיים, קרירה ומרעננת, ותמיד נראית מזמינה להיכנס לתוכה לטבילה צוננת, אבל מה אתם באמת יודעים עליה? | אחרי שהספקתם לבקר בה וליהנות ממימיה, אספנו עבורכם עשר עובדות מעניינות ומסקרנות על הכינרת - שלא מספיק הכרתם (מגזין)
בצל שנת הבצורת הקשה שהוכרזה בישראל, רשות המים הנחתה שינוי יזום בסכר דגניה לשיפור הזרימה במורד הירדן הדרומי, בעקבות הירידה הדרמטית במפלס הכנרת. המהלך ישיב את זרימת המים לתמיכה בחקלאות, הטבע ואתרי תיירות באזור (בארץ)
המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושים אחרי נעדר ממוצא צ'רקסי שנעדר מאז אתמול סמוך לכינרת ויש חשש לחייו | מדובר בתחילת עונת הרחצה של תקופת הקיץ והמונים צפויים להגיע לרחוץ בכינרת ולבלות בחופים הסמוכים (חדשות, בארץ)
לאחר אירוע נפילה בים, שעשרות שכאלה אירעו לאורך המלחמה מול חופי ישראל והבוקר לראשונה בכינרת, יש מי שמטפל בזירות הנפילה בתוך המים. הצצה ליחידה התת ימית למשימות מיוחדות (ילת"מ), הפועלת (בין היתר) לניקוי המרחב התת ימי מאמצעי חבלה עוינים העלולים לפגוע במתרחצים.
ילד בן 10 מהצפון ללא מחלות רקע לקה בדלקת מוחית ואושפז בבית החולים זיו בצפת במצב קשה והרופאים נאבקים על חייו | משרד הבריאות: גם הוא וגם מטופל בן 26 שנפטר מהדלקת לאחרונה - בילו בפארק מים סמוך לכינרת. "על כל אדם שהיה בו ויש לו חום, כאב ראש או תסמינים אחרים - להגיע לבית חולים (חדשות, בריאות)