במסגרת סדרת תקיפות ממוקדות של צה"ל ברצועת עזה חוסל השבוע ראש חוליית נוח'בה שפשט לכיסופים בטבח שבעה באוקטובר, לצד בכיר במודיעין הצבאי ופעיל תצפיות אוויריות, זאת כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול מוחלט של תשתיות הטרור (צבא וביטחון)
כוחה של אומנות נאיבית ויצירה יהודית | בראיון חג מיוחד לוקח אותנו האמן החסידי יחיאל אופנר אל רגעי האפילה בקיבוצים בעוטף עזה ואל הקתרזיס שטלטל את בני משפחות הנרצחים | האם כל אחד יכול לצייר והציורים שריגשו בתערוכות אומנות מופלאות (זמן אומנותינו)
ערב חג השבועות, חג מתן תורה, משה מנס עם תוכנית מיוחדת מאולפני 'כיכר השבת' עם ביצוע מדהים של ציור בחול לצד שירה מרגשת וסיפורו המרגש של הנער היתום | איך מעבירים מסרים מורכבים עם הדבר הזול ביותר ואיך מציירים מסר מורכב? | שיחה מרתקת על חינוך ועשיה, דבקות בה' וחיבור של אמת | וגם, הגמרא שהייתה מלאה בקומיקסים וציור מרגש ומאחד לשיר "אחינו כל בית ישראל" | צפו (חג השבועות)
כוחות צה"ל ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברחבי רצועת עזה, כאשר במהלך הימים האחרונים, הושמד המשגר ממנו נורו שיגורים לעבר כיסופים מוקדם יותר השבוע | בנוסף לכך: "חיל האוויר תקף עשרות מטרות טרור ברחבי רצועת עזה" (צבא)
במנהלת תקומה אשר אחראית על השיקום והבנייה מחדש של היישובים בעוטף עזה, מפרסמים הבוקר את נתוני התקדמות השיקום והבנייה מחדש של היישובים בחבל | על פי מנהלת תקומה 92% מכלל תושבי החבל (יותר מ-59 אלף מתוך 64 אלף תושבי האזור) כבר חזרו לבתיהם | המספרים המלאים (בארץ)
צה"ל חשף היום את מסקנות התחקיר הקרבי שהתרחש בגזרה ב-7 באוקטובר | לפי הנתונים הרשמיים, במהלך מתקפת הטרור הקטלנית נרצחו תשעה אזרחים מהקיבוץ | תושב נוסף, שלמה מנצור ז"ל, נחטף לרצועת עזה, נרצח שם וגופתו הושבה לישראל רק במסגרת עסקת חילופי גופות בפברואר 2025 | בנוסף, שישה פועלים זרים נרצחו, וחבר קיבוץ נוסף נהרג מירי כוחותינו (חדשות, צבא וביטחון)
בשיחות דרמטיות של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי עם הוריהם ובני משפחותיהם של לוחמים שנפלו במוצב כיסופים, הוא הודה כי נעשו דברים שהובילו לטעויות ויכלו להתנהל אחרת | על פתיחת המלחמה אמר הלוי לאב שכול כי "לא התקבלה שום התראה על מתקפה משמעותית מהשב"כ" (חדשות, צבא וביטחון)
אלפים רבים מכל רחבי הארץ השתתפו היום בהלוויה כואבת לחטוף שלמה מנצור הי"ד, שארונו הוחזר לארץ משבי חמאס בעסקת החטופים בשבוע שעבר | הנשיא הרצוג ספד בהתרגשות: "סליחה שלא הצלחנו להגן עליך במקום שהיה אמור להיות מבצרך" (אקטואליה, בארץ)
לאחר לחץ כבד מצד ארה"ב המאיימת מזה חודש בהטלת אמברגו נשק על ישראל, צה"ל הודיע היום על פתיחת מעבר נוסף עבור אספקת סיוע הומניטרי לרצועת עזה | הדד ליין של ארה"ב עובר היום, ובשלב זה אין הערכות לגבי התגובה האמריקנית (חדשות, מדיני)
חייל בודד, שנפצע קשה ב 7 באוקטובר בקרב בכיסופים, נכנס הלילה לקבר יוסף הדיק שבשכם | ראש מועצת שומרון ששמע את סיפור החייל הפתיע אותו עם המתפללים וקציני צה"ל בעוגת יום הולדת, והקהל שר לו | יוסי דגן: "מהכוח של גיבורים כמוך עם ישראל ינצח, בשומרון, בעזה ובלבנון, ובכל הארץ" (חדשות)