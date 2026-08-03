מאבק סוער בין הורים הגיע לסיומו בפסיקה נוקבת - בית המשפט דחה לחלוטין את עמדת האב החילוני וקבע כי בנם בן השש יחויב להשתלב במוסד לימודים דתי תורני, למרות התנגדותו הנחרצת וטענותיו על אורח חייו (חוק ומשפט)
כפי שדיווחנו מוקדם יותר, לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו בפגישתו עם נשיא ארה”ב דונלד טראמפ בבית הלבן בלטו ארבעה מבכירי המשלחת הישראלית: שגריר ישראל בארה”ב יחיאל לייטר, ראש המל”ל שמואל בן עזרא, מזכיר הממשלה יוסי פוקס וראש הסגל עידו נורדן (חדשות)
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התייחס בוועידת 'ישראל היום' לאירוע בשבוע שעבר במהלכו תקף אדם פעיל שלו חובש כיפה | לפי התיאור של גולן, אדם העיף כיפה של פעיל הדמוקרטים | "אם זה היה קורה בפריז או בניו יורק?" (פוליטי)
תושב העיר מודיעין עוכב לחקירה בבית קפה מקומי בשל כיפה שחבש, עליה רקומים דגלי ישראל ופלסטין. לטענתו, לאחר שסירב להחרמת הכיפה, שוטרים גזרו ממנה פיזית את דגל הפלסטין והשיבו לו אותה חתוכה | משטרת ישראל: הוא לא נעצר ולא נחקר, שוחרר לדרכו אחרי בירור. תלונה הוגשה למח"ש (בארץ)
הם ניסו להשתיק את הזהות היהודית שלו, אבל "אהבת השם" גורדון ענה להם בזירה | צפו בפרק הראשון של הסדרה החדשה "השם אחד": הניסים, ההשגחה הפרטית והמשפט שהוא אומר לעצמו כשהכל נראה אבוד: "הכל כבר כתוב, אני רק אוסף את הניצחון" | צפו בריאיון המלא והמסעיר (השם אחד VOD)
ימי בין הזמנים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • האם הנחת היד על הראש נחשבת לכיסוי ראש? ואיך אפשר לומר 'שלום' בלי כיפה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בפעילות נחושה של שוטרי מחוז ירושלים בליל שבת, נעצרו חוליית פורצים | ברכב שלהם נמצא כיפה, כלי פריצה וטלפונים ניידים שחלקם מוסתרים | שלושה מהחשודים- פלסטינים שוהים בלתי חוקיים | עפ״י החשד היו מעורבים במקרי פריצה בירושלים ומעצרם הוארך לצורך המשך החקירה (משטרה)