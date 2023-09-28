"כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ" • הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה עמאר, בשיחה מיוחדת ליום הכיפורים. צפו (מגזין, יהדות)
"אֱמֶת מַה נֶּהְדָּר הָיָה כֹּהֵן גָּדוֹל בְּצֵאתוֹ מִבֵּית קָדְשֵׁי הַקָּדָשִׁים בְּשָׁלוֹם בְּלִי פֶגַע" • נשיא המועצת הגאון חכם שלום כהן וחבר המועצת הגאון רבי שמעון בעדני בערב ומוצאי כיפור ב'פורת יוסף' • תיעוד (חרדים)
מי שחשב שהצעירים מתרחקים מהמסורת והדת היהודית עלול להיות מופתע מהנתונים הבאים: 84.3% מהצעירים חושבים שחשוב לשמר דת ומסורת. הרב לאו: "אני חש בהתעניינות הולכת וגוברת במהלך כל ימות השנה של צעירים שלא חונכו על ברכי תורה ומצוות ואוצרותיה של המסורת היהודית" (בארץ)