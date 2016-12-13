האם מותר לעסוק בקבלה מעשית גם כיום? ומה עומד מאחורי הקמעות, עין הרע, הכישופים והדיבוקים? | בפרק חדש של "יתגדל ויתקבל" בהגשת יוסי עבדו, הגאון רבי דניאל ביטון, ראש ישיבה ומייסד מכון "המאור", מציג כתבי יד נדירים של הרמ"ק, האדר"ת ומרן הבית יוסף, חושף את הסיפורים שמאחורי אלפי הספרים ונכנס גם אל עולם הקבלה המעשית • צפו בריאיון המלא (יתגדל ויתקבל)
המקובל רבי רפאל רפאלי שנכח ב´מעמד הדיבוק´ מגלה בראיון ל´שעה טובה´ כי היהודי מברזיל עשה עסק כלכלי עם גויה ומאוד הצליח. הגויה, משום מה, כעסה מאוד, וכנקמה על כך פנתה ל´מכשפה´ שבאמצעות כוחות הטומאה גרמה שהנשמה שהסתובבה 2,200 שנה בעולם, תיכנס לגופו. לפני כולם: הראיון המלא (חרדים)