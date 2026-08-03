שוטר צרפתי שלא בתפקיד נכנס לכלא לאחר שאיים על חוגגים בזמן שהיה שיכור | האירוע החריג התרחש לאחר זכיית קבוצת הכדורגל של פריז השבוע | השוטר נשפט בהליך מהיר, נשלל מתפקידו - ונכנס לכלא לחודשים ארוכים כעבור יממה (בעולם)
השוטר, רגע לפני שחזר לניידת, הוריד פתאום את הראש אל תוך החלון. הוא הביט ביהודה במשך כמה שניות ארוכות, שניות שנראו כמו נצח. משהו במתח של יהודה, בשקט שלו, כנראה הדליק אצלו נורה אדומה. "תן לי תעודה זהות בבקשה", הוא אמר ליהודה (מגזין כיכר)
שוטרי להב 433 עצרו קצין בשב"ס ושני אסירים בחשד לעבירות שחיתות בתום חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים | הקצין, שמכהן כמפקד אגף באחד מבתי הכלא בארץ, חשוד כי "חבר לגורמים עבריינים ובתיווכם העניק לאסירים שעליהם הוא מופקד הטבות שונות בתמורה לטובות הנאה שלקח מהם ומאחרים" (משטרה)
בגיל 60, ז'ילבר שיקלי חוזר אל רחובות פריז כמעט כזר. בראיון וידוי דרמטי לערוץ בצרפת הוא חושף את האנטומיה של "עוקץ הנשיא", את הדרך שבה פיתח מסיכת סיליקון באיראן כדי להפיל את מנהיגי העולם, ואת המחיר הכבד של חיים שבהם השקר היה האמת היחידה | אחרי שנות מאסר ארוכות, שיקלי מספר על השיטות המתוחכמות שהפכו אותו לנוכל על (מגזין כיכר)
בראיון פודקאסט יוצא דופן, בהאא שוואמרה, תושב חברון לשעבר, חושף את פניה האמיתיות של הרשות הפלסטינית: מהעינויים הקשים בחביות מים בשלוש לפנות בוקר, דרך השחיתות המנקרת עיניים של אבו מאזן ועד להבנה המפתיעה שדווקא המוסלמים צריכים ללמוד מהיהודים על חסד ורחמים
יעקב הררי בן ה-72 שוחרר מהכלא הידוע לשמצה "אל-רודיאו 1" לאחר שנחטף בידי משטר מדורו • "מחווה של רצון טוב": שחרור האסירים הפוליטיים בצל המבצע האמריקני הדרמטי ללכידת הנשיא המודח • ראש הממשלה שוחח עם המשפחה: "מודה למוסד ולאנשי משרד החוץ" • כל פרטי המסע מהכלא המבודד אל החופש בישראל (בארץ, מדיני)
לאחר שבן גביר העלה רעיון יוצא דופן של הקמת כלא מוקף בתנינים, צוות משירות בתי הסוהר הגיע היום לסיור "לימודי" בחוות התנינים בחמת גדר | את הרעיון שאב השר לביטחון לאומי מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהקים כלא דומה בפלורידה (בארץ)
נשיא אל סלבדור, נאיב בוקלה, הגיב להאשמות שהשמיעה המועמדת לנשיאות לשעבר הילרי קלינטון בנוגע לתנאים במרכז הכליאה לטרוריסטים (CECOT) | לדבריו, "אל סלבדור מוכנה לשחרר את כלל אוכלוסיית בתי הכלא שלה, כולל כל ראשי הכנופיות וכל מי שמוגדרים כ"אסירים פוליטיים", לכל מדינה שתסכים לקלוט אותם" (בעולם)
קטע מהתוכנית "60 דקות" של רשת CBS על הכלא המאובטח CECOT בסלבדור הופץ ברשת | בקטע תיאר אחד האסירים את "האי", חדר קטן ללא אור או אוורור, כמעין תא עונשין, וטען כי "העינויים לא נגמרו אף פעם" | אסיר נוסף אמר: "סבלנו ארבעה חודשים של גיהנום" (בעולם)
רשת CBS דחתה את שידורו של קטע שעסק בראיונות עם מהגרים שנשלחו לכלא הידוע לשמצה של אל סלבדור, CECOT, לאחר שגורשו מארצות הברית בתקופת ממשל טראמפ | הרשת נקלעה לאחרונה לעימות מתוקשר עם הנשיא, בעקבות טענות כי ריאיון עם קמלה האריס עבר עריכה מגמתית שהוציאה דברים מהקשרם ופגעה בו פוליטית (בעולם)
בעקבות ביקורו המצמרר של האדמו"ר מסאטמר בכלא אוטיסוויל לפני מספר שבועות, הגיע מנהל הכלא הראשי, יחד עם בכירי בית הסוהר לביקור היסטורי במרכז החסידות במונורו | הפקידים סיירו במוסדות הקודש ושיאו של הביקור היה המעמד בבית הרבי, כשזכה להבטחה דרמטית ממנהל הכלא: 'שחרור האסירים לשבתות ולשמחות, ושיפור דרסטי בכשרות' | הפרטים והתיעוד (חרדים)