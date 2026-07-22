באוניברסיטה הווטרינרית של וינה גילו שכלבים מסוגלים ללמוד לעבוד עם מסכי מגע בדיוק כפי שבני אדם משתמשים בטאבלטים | המחקר החדש מצביע על כך שהטכנולוגיה לא רק חושפת עד כמה הכלבים חכמים, אלא גם עשויה לשנות את הדרך שבה חוקרים בודקים זיכרון, קבלת החלטות ויכולות קוגניטיביות של מי שמכונה חברו הטוב ביותר של האדם (בעולם)
משטרת אשדוד עצרה חשוד בתקיפה חמורה של קשיש בגינה ציבורית בעיר במהלך סוף השבוע | על פי החשד, בעקבות ויכוח בין השניים, תקף החשוד את הקשיש, השליך לעברו אבנים ואף שיסה בו את כלבו. לאחר מכן שדד ממנו את מכשירו הסלולרי ונמלט | השוטרים שהוזעקו למקום פתחו במצוד מהיר והצליחו לשים את ידם על החשוד (בארץ)
במהלך פשיטה של בלשי מחוז מרכז על דירת חשודים בפתח תקווה, סימן הכלב המשטרתי 'פאקו' את אחד המקומות הכי פחות צפויים בבית; השוטרים פתחו את דלת התנור והופתעו לגלות בתוכו אקדח טעון, לצד "תחנת סמים" פעילה ורכוש רב שנגנב על פי החשד מתושבי המרכז | כך נראו רגעי החשיפה. צפו (בארץ)
פול קונינגהאם, יזם טכנולוגי מסידני, הצליח להאט ואף לצמצם באופן דרמטי את גידול הסרטן של כלבתו באמצעות חיסון mRNA שפותח בעזרת ChatGPT ו-AlphaFold | הניסוי הייחודי, שנערך בשיתוף מוסדות מדע אוסטרליים, מציב תקווה חדשה ברפואה מותאמת אישית - תחילה לבעלי חיים, ואולי בקרוב גם לבני אדם (בריאות)
מיצב הדיגיטל החדש “Regular Animals” ביריד Art Basel במיאמי מציב במרכז הבמה להקת כלבי־רובוט עם ראשיהם ההיפר־ריאליסטיים של אילון מאסק, מארק צוקרברג, ג’ף בזוס ואגדות אמנות כמו וורהול ופיקאסו, כשהם מצלמים ומדפיסים דימויים מעובדי בינה מלאכותית - ופותחים דיון נוקב על השליטה האלגוריתמית במה שאנחנו רואים (בעולם)
תיעוד חדש מסמן התרחבות משמעותית בטווח המחייה של כלבי הבר ההודיים ("דול") באזורים טבעיים מוגבלים בתת-היבשת | תצלומים ממצלמות שטח שנאספו באחרונה מיערות הסהרדרה במערב הודו גילו להקות חדשות של דולים, ומומחי שימור מגדירים זאת כהתקדמות חשובה לשיקום אוכלוסיות הטורף הנדיר (בעולם)
היצרנית הסינית Dobot שוברת את השוק עם Rover X1, כלב רובוטי חכם ומעוצב במחיר של כ-1,050 דולר בלבד - הרבה מתחת למתחרים כמו Boston Dynamics ו-Unitree | פי 70 זול מ-"Spot" התעשייתי, ומאות דולרים מתחת לדגמי קצה לקהל הביתי, הכלב משלב יכולות ראייה מתקדמות, ניווט אוטונומי, שליטה חכמה בקול, ומציע מגוון שימושים - מהורות חכמה ועד פלטפורמה חינוכית | האם זהו הצעד שישנה את פני שוק הרובוטים לצרכן הפרטי? (טכנולוגיה)
מדענים מארה"ב פיתחו מערכת מתקדמת לזיהוי והבנת הנביחות במגוון גזעי כלבים, שיטה המאפשרת להגדיר מילים כמו "חתול", "כלוב" ו"רצועה" וגם לחשוף דפוסים התפתחותיים ייחודיים לפי גיל ומוצא | העתיד כבר כאן: כלים חדשים עשויים לאפשר אבחון מוקדם של בעיות רפואיות אצל בעלי חיים ותקשורת אמיתית בין בני אדם לכלבים, כאשר השוק העולמי לתרגום קולי לבעלי חיים מוערך בשווי של למעלה ממיליארד דולר בשנה הקרובה (בעולם)