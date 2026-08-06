סיוט בליל שבת בעיר התורה והחסידות בני ברק: קבוצת נוער שוליים שיסתה כלב ענק בעוברים ושבים ברחוב עזרא • כשאיש הרפואה וההצלה המפורסם ר' יודל לודנר ניסה לתקשר עמם בטוב — הם איימו לשסות בו את הכלב והוא נאלץ לנוס על נפשו • כתב 'כיכר השבת' שנכח במקום מביא את זעקת התושבים: "התחושה היא שהרחובות הופקרו" (חרדים)
אלי גוטהלף חבש כיסוי עיניים וניסה להיכנס לעולמו של מאיר לוי, שאיבד את ראייתו בגיל 20. בין שנים של דיכאון, אהבה שנולדה בזכות כלב נחייה ובן שמעולם לא ראה - הוא חשף תפיסת חיים שמערערת כל מה שאנחנו חושבים על סבל, אושר ואמונה. כיכר FM | צפו
חילוץ בלתי נתפס של למעלה מ-250 כלבים מנכס אחד בבריטניה עורר סערה ברשת, כשהגולשים משוכנעים שמדובר בתמונות מזויפות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית | ארגון ה-RSPCA נאלץ לצאת בהצהרה חריגה כדי להוכיח שהתיעוד המזעזע של עשרות כלבים דחוסים בסלון אחד הוא מציאות חיה וכואבת ולא תוצר טכנולוגי (חדשות בעולם)
בית המשפט בתל אביב קבע פיצויים כספיים נגד דיירים שמנעו משכניהם להיכנס למקלט בזמן מתקפת טילים מאיראן, בטענה שנביחות הכלבים הפריעו להם | השופטת קבעה: מדובר בהפרת חובה חקוקה ובסיכון חיי אדם ממשי, למרות קיומו של סכסוך שכנים קודם (חוק ומשפט)
מחקרים ועדויות היסטוריות מצביעים על כך שכלבים, נחשים, דבורים ובעלי חיים נוספים מתנהגים בצורה חריגה - לפעמים שעות ואף ימים לפני רעידות אדמה הרסניות | כיצד הם מזהים את הסכנה, ומה המדע אומר על "החוש השישי" של הטבע? (בעולם)
לומדי
הדף היומי במסכת הוריות דף י"ג
עסקו השבוע בדברים שקשים לזיכרון |
מה מקור מאמר העולם
שמכנים את השכחן שיש לו ‘זכרון של חתול’?
והעדות של מרן הבן איש
חי שחתולים הם דווקא כן נאמנים לבעליהם
(יהדות,
הדף היומי)
הכלכלן ממשרד ראש הממשלה מציב עובדות חד משמעיות, ישראל בפני פירוק | האם תם עידן החזירות של חברת התעופה? | עדכון מהצוללים בחדרה ותיעוד חדש | האושיה שטוענת שהשואה משעממת אותה והאם החרדים נוגעים בזיכרון | רץ ברשת קורע מצחוק עם הצצה לעולמו של הכלב | מפת העולם מצביעה מי באמת שולט כאן (רץ ברשת)
מחבל ביצע פיגוע דריסה, דקירה וירי בצומת התשבי – משה הורן הי"ד נרצח לעיני בנו | דיווח: חמאס השיב בחיוב להצעה מצרית לשחרור חטופים והפסקת אש זמנית | סערה: ראש השב"כ אסף ראיות נגד השר בן גביר? | וגם – חוק הגיוס, כלבי ההגנה ב־125 אלף דולר, וראיון מיוחד עם שאול אמסטרדמסקי | צפו (דבר ראשון)
המחלה העתיקה שעד היום טרם נמצא לה תרופה |
מה היא כלבת ומדוע היא הרסנית כ"כ? | מי
הן החיות שהנגיעות במחלה נפוצה אצלם וכיצד נדע לזהות חיה שנגועה בכלבת | ומה הן המלצות משרד הבריאות
למי שננשך בכלבת (בריאות)
יממה דרמטית במגזר החרדי - במשך שעות שופטי בג"ץ דנו בעתידם של לומדי התורה בארץ הקודש, הדילמות של הפלגים במגזר החרדי - מהרצ"פניקים ועד למיינסטרים בדגל וש"ס, הפגנות הרצ"פניקים נבבני ברק ובירושלים והצעיר החרדי שהותקף על ידי כלבים בביתר עילית (מעייריב)
ביחידת עוקץ מתמודדים במהלך הלחימה עם תופעה שבה תושבי עזה מארגוני הטרור משאירים כלבים קשורים באזורים שצה"ל עומד לפעול במטרה להטעות את כלבי עוקץ, ולבצע פיגוע משיכה | עד כה נהרגו 17 כלבים מבצעיים בקרבות הקשוחים (חדשות)