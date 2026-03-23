כיכר השבת

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פעילות משפחתית

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כללית נקסט

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שירות איכותי מרחוק

כיכר בשיתוף כללית|מקודם

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בעקבות המתיחות הבטחונית

כיכר בשיתוף כללית|מקודם
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בעקבות לקחי המלחמה

כיכר בשיתוף כללית|מקודם
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מוצרי חלב ותחליפיהם

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מכל רחבי העולם

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הסכיתו | כיכר FM

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ברקע המלחמה

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למען המטופלים

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מחדל המיליונים

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ההיערכות לפסח בעיצומה: 

כיכר בשיתוף כללית|מקודם
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מערכת חדשה

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כיכר השבת
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