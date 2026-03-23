העונה השנייה של קמפיין "החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר" בעיצומה, עם פעילות הסברה בפריסה רחבה בכלי התקשורת החרדיים ובשטח, לצד תכנים מקצועיים של מומחי כללית, משחקים אינטראקטיביים לילדים ופעילויות לכל המשפחה (בריאות)
בעקבות שינוי הנחיות פיקוד העורף ביישובי קו העימות, ביצעה כללית מחוז צפון התאמות בפעילות המרפאות תוך שמירה על רציפות השירותים הרפואיים | שירותי הרפואה הדיגיטליים, מוקדי הסיוע והשירותים החיוניים ממשיכים לפעול באופן מלא ולהעניק מענה לתושבי האזור (בריאות)
החטיבה החדשה של כללית הוקמה בעקבות לקחי מלחמת חרבות ברזל ומבצע ״עם כלביא״ ותוביל את תחומי הפיתוח, הבינוי, התשתיות והנכסים של כללית, לצד היערכות למצבי חירום, מיגון מתקנים רפואיים וקידום פרויקטים לאומיים רחבי היקף במערכת הבריאות (בריאות)
כ-70 אלף שימושים בבוט הווטסאפ לעומת 27 אלף אשתקד | למעלה מ-200 אלף פניות בסך הכול בכל ערוצי השירות | השנה נרשמה הכפלה בבירורים על נורופן ואופטלגין ובהתעניינות בוויטמין D וחומצה פולית | גם השנה נעזרו בבוט משתמשים מכל רחבי העולם (בריאות)
דוח מדד האושר העולמי מציב שוב את ישראל בעשירייה הפותחת, והשנה הנתון הזה מפתיע מתמיד. איך קהילתיות מנצחת את הבדידות המודרנית? מה הסוד של המגזר החרדי לחיים מאושרים יותר, למרות פערים ברמת ההכנסה? ולמה היכולת שלנו כעם להתמודד עם "בלת"מים" מתמדת היא תעודת הביטוח של החוסן הלאומי שלנו? כל התשובות. (כיכר FM)
על רקע ירי הטילים והמחסור במיגון למאושפזים שאינם יכולים להגיע למרחבים מוגנים: 216 מטופלים יועברו למרכז הרפואי החדש שהוקם במבצע בזק בהשתתפות כ־250 אנשי צוות | מנכ״ל כללית ד"ר איתן וירטהיים: "הבטחת מיגונם של המאושפזים היא בראש סדר העדיפויות לצד המשך רצף הטיפול" (בריאות)
עם פתיחת מבצע "שאגת הארי" הפעילה כללית את מערך החירום בבתי החולים ובמרפאות הקהילה ברחבי הארץ. בתי החולים עברו למתחמים ממוגנים, השירותים הדיגיטליים הורחבו לפעילות 24/7 וצוותים רפואיים נשלחו למתחמי פינוי. מנכ״ל כללית, ד״ר איתן וירטהיים: "האחריות שלנו היא לוודא שכל מטופל יקבל מענה רפואי מקצועי וזמין, בכל מקום שבו הוא נמצא" (בריאות)
משרד הבריאות מציג לראשונה את חלוקת מאות מיליוני השקלים לקופות החולים. הנתונים המבהילים חושפים הזנחה בתשתיות, בזבוז בתקציבי ה-MRI ופערים עצומים בשירות לאזרח. האם הכסף שיועד לקיצור תורים באמת הגיע לידיים הנכונות, או שטבע בבירוקרטיה? (בריאות)
המערכת החדשה לרפואה פרו-אקטיבית, המבוססת בינה מלאכותית וביג דאטה, כבר הפיקה יותר מ־100 אלף המלצות רפואיות חכמות למבוטחי כללית | פרופ’ רן בליצר: “אנחנו מחליפים פרדיגמה רפואית בפרדיגמה של בריאות (בריאות)