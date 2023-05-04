ציבור מגוון של מאות אנשי עסקים שומרי תו"מ, השתתפו בכנס השנתי של בנק הפועלים. בכירי בנק הפועלים ואנשי משק וכלכלה בכירים בתחומם, נשאו דברים שעמדו בסימן היציאה ממשבר להזדמנות. לדבריהם של המרצים, צפויה צמיחה כלכלית במשק. עם זאת עידן אי הוודאות וחוסר היציבות בעקבות המלחמה, מחייבים תכנון פיננסי והתנהלות כלכלית זהירה. רבים מבאי הכינוס ניצלו את ההזדמנות למפגש ישיר בלתי אמצעי עם בכירי הבנק, שנטלו חלק בכינוס (כלכלה)
מהות הכנס שונתה ברגע האחרון: ימים ספורים לפני שנחגוג את חג הפסח, יתכנסו ברמת גן אלפי בחורי ישיבות גדולות, בראשות הגר"ג אדלשטיין וגדולי ראשי ישיבות, כאשר מטרת הכנס היא - לפאר ולרומם את בחורי הישיבות | כל הפרטים (עולם הישיבות)