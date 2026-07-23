סמוך לעלות השחר התעורר המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, וזיעה קרה עטפה אותו. סבו, רבי ישעיהו הלוי הורביץ - השל"ה הקדוש, התגלה אליו בחלום וביקש ממנו שיגאל את בית הכנסת שבנה בטבריה, השבוי בידיים נוצריות | אחרי קרוב לארבע שעות של סיורים בין המסדרונות האפלים של הכנסייה, נמצאו שרידי המקווה | ישראל שפירא חושף את הביקור המיסתורי בכנסייה הנוצרית (היסטוריה)
כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בלבנון, כדי לסכל פעולות טרור, המנוגדות להפסקת האש שנחתמה בין ישראל ללבנון, במסגרת זו, חוסלו מספר מחבלים חמושים, סמוך לכנסייה המקומית שמופללת כתשתית טרור פעילה של ארגון הטרור חיזבאללה (חדשות מלחמה)
מחזה מעניינת נגלה לעיניהם של חסידי תולדות אהרן שהתלוו אל מורם ורבם האדמו"ר מתולדות אהרן, לתפילת מנחה על יד שריד בית מדרשו של הרה"ק ר' צבי הירש מליסקא זי"ע, באמצע שמונה עשרה סתם האדמו"ר את אזניו | וזה הסיבה (חסידים)
הוא נולד כיהודי, אך גדל וחי כנוצרי ולימים הפך לכומר בפולין וביפו • לפני שבוע הוא נקבר בטקס יהודי מרגש • 'כיכר השבת' עם סיפורו המטלטל והחריג של יעקב צבי הירש גרינר ז"ל, ששרד את השואה והנהיג במשך עשרות שנים קהילה נוצרית • מקורבו, הרב שלום מלול, מספר על השיחות האישיות ומשחזר את טקס ההלוויה הבלתי נשכח בשבוע שעבר (מגזין)