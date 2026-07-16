החוקים שעוברים השבוע בלחץ הזמן כמו הוראת שעה למניעת מעצר תלמידי ישיבה שהוקפאה מיידית על ידי בג"ץ והכרה סמלית בלימוד תורה - הם לא פתרון, הם התחלה של סוף ידוע מראש והוא לא מריח טוב | בזמן שהפוליטיקאים חוגגים הישגים רגעיים, הציבור החרדי ניצב מול שוקת שבורה. האם זו הנהגה שמסתכלת קדימה, או כזו שמובילה את הבית בביטחון להתרסקות? השבר האמיתי מעמיק והמסקנה הבוערת מעבר לפינה הפוליטית (חרדים)
בפעם הרביעית ברציפות, יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה מודיע על צמצום נוסף בתקציב הכנסת. סכום של 50 מיליון ש"ח יועבר לאוצר המדינה, מה שמביא את סך הקיצוצים המצטבר ל-376 מיליון ש"ח מאז תחילת כהונתו, תוך שמירה על תפקוד המשכן (פוליטי, בארץ)
הוועדה לפניות הציבור דנה בהחלטת עיריית הרצליה להפעיל את החוף הנפרד במשך שלושה חודשים בלבד, בעוד יתר חופי העיר פתוחים כחצי שנה • משרד הפנים: הרצליה היא היחידה שבה קיים פער בין תקופת פעילות החוף הנפרד לשאר החופים • העירייה: ״לא קיים ביקוש משמעותי״ (בארץ)
אחרי שנאור נרקיס צילם סרטון בחדר סיעת ש״ס וחילק חומרי תעמולה בכנסת, ושבוע לאחר תקרית דומה של מתמודדת בפריימריז של ״הדמוקרטים״, ״כיכר השבת״ פנה לארגון ״בצלמו״ | בעקבות הפנייה שיגר הארגון מכתב לקצין הכנסת וליו״ר הכנסת בדרישה לנקוט צעדים נגד המתמודדים ולאסור את כניסתם (כנסת)
דיון הצעת "חוק יסוד: לימוד תורה" הפך לזירת התגוששות חריפה בין גולדקנופף להלומי קרב. הוא הטיח במבקרים נתונים על מדיניות העדיפות שהוביל כשר הבינוי והשיכון, תוך שהוא מדגיש את העשייה למען משפחות הלוחמים והנופלים (פוליטי, חרדים)
סערה חריגה התחוללה בוועדת הכנסת במהלך דיון על הצעת חוק-יסוד: לימוד תורה. חבר הכנסת יצחק גולדקנופף עורר את זעמם של חברי האופוזיציה לאחר שטען כי המשתמטים שעליהם מדובר בדיון מתגוררים בתל אביב. בתגובה להאשמות, השווה ח"כ גולדקנופף את לומדי התורה למי שמקבלים פטורים חוקיים מתחומי התרבות והספורט, והדגיש כי אין זכות קיום למדינת ישראל ללא תורת ישראל.
פעילה המלווה את משפחת זלקה פרצה בבכי מול חברי הכנסת, כשהיא מתארת את הבדידות המזעזעת של האם השכולה בבתי המשפט: "רצחו לנם את היקר שלהם, והם לבד. איך אנשים עם תפקידים, שיש להם את כל האופציה לעזור, מעלימים עין או שוכחים? אמא מחזיקה את התמונה של ימנו ובוכה בספסל לבד! אין מי שיעזור לה!" (בארץ)
במהלך דיון שעסק בקביעת חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב נרשמו חילופי האשמות קשים, שכללו איומים במעצרים ובחקירות פוליטיות עתידיות. אלו התפרצו כאשר חבר הכנסת מיקי לוי מהאופוזיציה הצהיר כי עם חילופי השלטון, ח"כ יואב סגלוביץ' ימונה לשר לביטחון פנים ולא ישכח את "מה שעוללתם". יו"ר הקואליציה אופיר כץ לא נשאר חייב | צפו (בכנסת)
תיבת הקלפי הועברה לחדר מזכיר הכנסת לספירה ועל פי התוצאות, נראה שהעבודה והלחץ שהפעיל נתניהו עשו את שלהם, כאשר מועמדו קיבל רוב ונבחר לתפקיד מבקר המדינה לשבע השנים הבאות | ח"כים מהליכוד תיעדו את עצמם מצביעים למועמדו של ראש הממשלה נתניהו | כל הפרטים (פוליטי מדיני)
במליאת הכנסת הסתיימה הישיבה המיוחדת לבחירת מבקר המדינה. שני המועמדים לתפקיד: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו | החרדים צפויים לתמוך במועמדותו של מיכאל ראבילו, הזוכה לתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו | יערך סיבוב נוסף בבחירות לאחר שאף מועמד לא קיבל 61 קולות כנדרש בחוק (חדשות)
לכבוד חג מתן תורה, בזמן שעולם התורה ממשיך להתמודד עם סנקציות, צווי מעצר, ושיח ציבורי סוער סביב חוק הגיוס, יצא יוסי עבדו למסדרונות הכנסת ושאל את הח"כים: עם מי הם לומדים תורה? האם התורה היא רק של החרדים? וגם, מה דעתם על הרדיפה נגד לומדי התורה, ואיזה מסר הם מבקשים להעביר לבני הישיבות ששוקדים על תלמודם? | צפו בכתבה (חג השבועות)
יוסי עבדו יצא לכינוס 'הליכודיאדה' כדי לבדוק האם אלפי המתפקדים החרדים מצליחים לשנות את פניה של מפלגת השלטון | בזמן שהשרים וחברי הכנסת ממהרים לחבק ("אתם האחים שלנו, אנחנו גאים בזה"), כשזה מגיע למבחן התוצאה והסנקציות - התמונה עגומה הרבה יותר | צפו בווידאו (פוליטי, חדשות)
בזמן שבדגל התורה ובש״ס מאיימים כיום בפיזור הכנסת בטענה כי נתניהו לא מצליח להעביר חוק גיוס, מתברר כי כבר לפני שנתיים קיבלו בכירי המפלגות החרדיות הצעה חלופית מגוש השמאל-מרכז להעברת חוק מוסכם ונוח יותר מבחינתם - אך דחו אותה על הסף (בארץ)