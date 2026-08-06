חילוץ דרמטי של שלושה בחורי ישיבה שנסחפו בלב הכנרת, שעות ספורות לאחר התהפכות הטרקטורון הקטלנית, אסון בו נהרג חתן צעיר – ברקע שורת אסונות קשים שמטלטלים את המגזר, כוחות ההצלה זועקים לשמור על הנחיות ולמנוע את האסון הבא (בארץ)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בין הזמנים בחוף הים: הברכה כשרואים את הכנרת, מדוע לא מברכים על ים המלח, והאם מברכים על הבניאס, הזוויתן ועין גדי? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בשל גל החום באזורה, הבוקר נמדד מפלס הכנרת בגובה של -213.015 מטרים מתחת לגובה פני הים התיכון | מדובר ב15 סנטימטרים מעל גובה מפלס שבעבר הוגדר כ"קו האדום התחתון" | הגעה של מפלס הכנרת ל-213- מטר היא מעין נורת אזהרה למצבה של הכנרת (בארץ)
אישה בת 26 נפצעה באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע ים בכנרת | הפצועה הובאה תחילה לסוכת המציל בקו החוף | צוותי מד״א הגיעו למקום באמצעות סירת הים־בולנס המאוישת בכנרת, ניידת טיפול נמרץ ואופנוע תגובה מידית, והעבירו אותה לאמבולנס לצורך פינוי לבית החולים (בארץ)
עם צאתם של אלפי בני הישיבות, האברכים ובני המשפחות לימי המנוחה והרענון של 'בין הזמנים', משתנה באחת המפה החרדית | לצד חופי הים הנפרדים והמסלולים בצפון ובדרום, ישנם כמה מוקדים שהופכים בימים אלו לתחנות חובה שוקקות חיים | יצאנו למסע בעקבות הנקודות שבהן הדופק החרדי פועם בעוצמה הגבוהה ביותר ביומי דפגרא (מגזין כיכר)
בשעות אחר הצהריים אתמול התקבל דיווח על שני נערים כבני 16 שיצאו לשיט בקיאק בכנרת, אך איבדו קשר ולא הצליחו לשוב אל החוף | שוטרי מערך השיטור הימי בכנרת פתחו בסריקות נרחבות עד שאיתרו את השניים וחילצו אותם בשלום (חדשות)
לקראת בין הזמנים: מכתב חסר תקדים של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך ובד"צ 'העדה החרדית' מטלטל את עיר הקודש טבריה • בעקבות חוף פרוץ שהוקם בציר המרכזי המוביל אל קבר רבי מאיר בעל הנס, קובע הגר"מ שטרנבוך איסור גורף: "לא לעבור בדרך זו, המקום כולו בחזקת סכנה" • המכתב המלא (חדשות, חרדים)
שוטרי השיטור הימי בכנרת הוזנקו בסוף השבוע האחרון למבצע חילוץ דרמטי, לאחר שאישה מבוהלת דיווחה כי בן זוגה נפל למים מסירתם ונעלם במעמקים. השוטרים, שהגיעו למקום תוך דקות ספורות, פתחו בסריקות נרחבות והצליחו לאתר את הגבר כשהוא תשוש לחלוטין אך בהכרה מלאה. לאחר שמשו אותו מהמים, תועד רגע המפגש המרגש והדומע בין בני הזוג על סיפון הסירה המשטרתית, כשהם מודים בדמעות לצוות שהציל את חייו (בארץ)
האם מותר לשתות מים מהכנרת בפסח, או שיש לחשוש לחמץ שבוודאי התערב בהם בפסח וקודם הפסח? על מנת לענות על שאלה זו, נראה את דיון הפוסקים 'בכבוש הרי הוא כמבושל', והאם כאשר נפסק שחמץ אוסר במשהו, הכוונה היא אפילו במשהו מועט מאוד (פסח)
בעקבות הסערה האחרונה שהחל בשעות הלילה, החרמון כוסה מעטה של שלג ובנחלים השונים ביערות קק"ל וברשות הטבע והגנים נרשמה זרימה חזקה במיוחד | בחופי מזרח הכינרת נרשמו משבי רוח חזקים עם משבים של 70 קמ"ש, אך גשם משמעותי טרם ירד על האגם הלאומי | צפו בתיעודים מהחרמון ומהזרימה בנחלים (בארץ)