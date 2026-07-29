רצף של 11 ניסיונות העברה חשודים ביום אחד לא הדליק נורה אדומה במערכות האבטחה. בית המשפט קבע כי הבנק התרשל כשאישר העברת ענק מחשבון חברה תוך שימוש בשאלות זיהוי פשוטות, ויחזיר לה 225 אלף שקל למרות רשלנות הלקוחה (כלכלה בארץ)
ראשי מערכת העיתון הכלכלי הבכיר הודו בכינוס סגור: "אני רוצה להכות על חטא, בדיעבד טעינו בתחזית כשאמרנו שהכלכלה תיפגע" | עוד אמרו בכינוס: "נכון להיום, הייתם עושים את התשואה הכי גבוהה בלי לקנות דולרים ובלי להעביר כספים לחו"ל" (חדשות)
רשמת העמותות פרסמה היום דו"ח הממליץ על פירוק עמותת הזרוע החברתית של מפלגת רע”מ, בשל קשרים ופעילות עם ארגוני טרור | בהחלטה נאמר: "קיימת אי חוקיות מתמשכת ופעולות בניגוד לכללי המנהל התקין, בנוסף לאי החוקיות הנובעת מקשרים לארגוני טרור” (חדשות)
במבצע משותף של לוחמי מג״ב איו״ש וגורמי ביטחון נוספים, ביצעו הכוחות פשיטות על עסקי חלפנות העוסקים בכספי טרור ברחבי יהודה ושומרון, החרימו כ-7 מליון ש״ח ועצרו 30 מבוקשים | מאז תחילת המלחמה, כוחות הביטחון החרימו ביו"ש כ-30 מיליון ש״ח של כספי טרור (משטרה)
בערב שבת האחרון, בנק הדואר סבל מתקלה חמורה כאשר מספר לקוחות הופתעו לגלות כי קיבלו לחשבונם מענקים של סכומי עתק | חלק מהלקוחות משכו את הכספים מהחשבון | בנק הדואר: "התקלה טופלה, התאמות ותיקונים טופלו נקודתית מול חשבונות ספציפיים" (כלכלה)
המשטרה ושב״כ חשפו תשתית כספי טרור, המבוססת על אזרחים ישראלים, שהעבירו מיליוני שקלים מחמאס תורכיה, לשטחי יהודה ושומרון, לטובת פעילות טרור נגד ישראל | היום הוגש כתב אישום חמור ע״י הפרקליטות נגד שישה אזרחים ערבים ישראלים שלקחו חלק בתשתית (ביטחוני, משטרה)
לאחר שנחשף כי יונתן אוריך ואלי פלדשטיין עבדו עבור קטאר, הערב מתפרסם כי בממשל קטאר העבירו מסר לגורמים מערכת הביטחון בטענה: "לא ידענו שפלדשטיין עובד בשביל נתניהו" | מקורבי רה"מ הגיבו לחקירות: נתניהו רגוע ונינוח, החקירות נגד מקורביו, הם בבחינת ההר יוליד עכבר" (פוליטי)
ראש עיריית אשקלון תומר גלאם ישלם פיצוי של 10,000 ש"ח לשרת התחבורה לשעבר מיכאלי, בגין דברים שאמר גלאם לפיה שרת התחבורה לשעבר הנחתה לא להעביר כספים לעיר כי הוא ליכודניק | ח"כ מיכאלי: "שמחה שהאמת יצאה לאור" (פוליטי)
במהלך שנת 2019 העביר נדב ארגמן לרה"מ נתניהו מכתב בו הזהיר, על השימוש בכסף הקטרי: "יש זליגה לטרור - של הכסף שנכנס מקטר לחמאס" | לשכת נתניהו: "מעולם לא הונח כל מסמך מודיעין על שולחנו של ראש הממשלה" (מדיני)
בלשכת נתניהו התייחסו היום לטענות, לפיהם אלי פדלשטיין קיבל כספים מאיש עסקים ישראלי עבור פעילתו בלשכה | לדבריהם: "מדובר בעוד פייק ניוז שלא היה ולא נברא" | עורכי דינו של יועץ נתניהו אוריך הגיבו: "הוא לא אחראי על ענייני כח אדם בלשכה, והוא אינו מעביר כספים לאיש" | כל הפרטים (חדשות, פוליטי)
לאור ההצלחה, תכנית ראיונות חדשה, בסגנון שכמונו טרם הכרתן, לנשים - ושמה "נפלאה שכזו". ובפרק הראשון התארחה איריס דרור, שמלווה עסקים ופרטיים בכל הקשור להתנהלות כספית ומנפצת מיתוסים בתחום (כלכלה וצרכנות, כיכר TV)