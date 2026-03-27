הרבה פעמים אנחנו סוחבים טראומות מהילדות שמשפיעות באופן ישיר על הזוגיות שלנו | בסיפור השבוע מביא המטפל מרדכי רוט, דוגמה ממטופל שהגיע אליו ורצה להתגרש, אך לאחר שהובן מאיפה מתחילות הבעיות שלו, הרוב הסתדר (מגזין כיכר)
חשבתם שהשם שלכם הוא רק צירוף מקרים? תחשבו שוב | המאסטרית לנומרולוגיה יהודית חוי לידר הגיעה ל'כיכר FM' והוכיחה בשידור חי איך תאריך הלידה הוא ה-Waze של הנשמה | וגם: האבחון המדויק שהותיר את אלי גוטהלף פעור פה - "הפכת את היוצרות, ממראיין הפכתי למרואיין" • האזינו (כיכר FM)
למה נדמה שתמיד בחרנו בתור הכי איטי? 'חוק מרפי' הוא לא רק המצאה היתולית, למעשה הוא מבוסס על הטיות קוגניטיביות ופסיכולוגיית המעצבים לנו חוויית יום-יום מבלבלת, מתסכלת ולעיתים משעשעת | מסע פסיכולוגי מרתק אל מאחורי הקלעים של "חוקי התור", ההסברים המדעיים לתחושת הכעס כשהתור זוחל, והדרכים שבאמצעותן אפשר - לפחות לפעמים - לשמור על פרופורציות ולצחוק על תעתועי המוח שמתסכלים אותנו בתור בסופר (פסיכולוגיה)
מחקרים מהשנים האחרונות חושפים אמת כואבת: גם כשאין אלימות פיזית, אווירה של כעס, צעקות והתפרצויות תכופות עלולה לשבש את מוחו של הילד, לפגוע בדימוי העצמי שלו, ולהוביל לחרדה, דיכאון ואף קשיים חברתיים. הכעס ההורי – גם כשהוא נובע מעומס ולחץ – עלול להפוך לרעל שחודר לאט ובשקט | אבל יש דרכים לעצור את המעגל: שינוי מודעות, ויסות עצמי, שיח רגשי ולקיחת אחריות (פסיכולוגיה)
רבי
אברהם חיים ברים זצ"ל
שתאריך פטירתו חל בכ"ו
באדר – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו של ראש הישיבה הנודע שהעמיד תלמידים הרבה
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על
גאונותו שניכרה בו כבר בגיל צעיר, וקרבתו
המיוחדת לכל גדולי הדור | "מאן
דמתני לית ליה שיעורא" (יהדות
ואקטואליה)
פרשת
השבוע – ויקהל עוסקת באיסור הבערת אש
ביום השבת |
האם הכוונה גם לאש
הכעס?
ובאיזה יום היא עלולה
לפרוץ ביותר?
| כיצד נזהה האם דברי
הדרשן מכוונים אל האמת הגם שרחוקים מן
פשט הפסוק?
| "אין משיבים על
הדרוש"
(יהדות ואקטואליה)
לאורך חודשי המלחמה חווה העם בישראל קשת שלמה של רגשות ותחושות, כיחידים וכאומה | לצד העצב והשמחה הטבעיים שישנם בשלבי המלחמה השונים, והחרדה שהייתה בחודשים הראשונים, חוותה ישראל רגעי הכחשה, כעס, דיכאון, ועוד | מהו הגורם לכל התחושות והרגשות, והאם זהו חלק מריפוי האומה? | ניתוח פסיכולוגי מרתק (מגזין כיכר)
כהן עז פנים אל תהרהר אחריו | מהו סימן ההיכר של הכהנים | עזות דקדושה, האם הכהנים הם נשמות שקדמו לעולם | והאם הכעס נובע
מתוך חשיבות וייחוס עצמי | הטעם לסמיכות
ברכת השלום לברכת כהנים בתפילת העמידה | והתקנה הפרקטית של חז"ל לכהנים ונשותיהם (יהדות)
בלעם שידע לכוון לזמן שהקב"ה כועס
| כיצד ניצלים ממידת הכעס? | אגרת הרמב"ן בין לקרוא לבין ללמוד | הסבלנות
משתלמת | טהרה המקווה מכבה את אש הכעס | תנשום 'נשמה' | הפסוקים שמועילים להירגע |
הכהנים רתחנים ומה עשה החפץ חיים שהיה כהן בעצמו? | וממתי בכלל אכילת כוסמת סגולה
לכעס? | עם סגולה (יהדות)
20 שניות שעלו לנו בשעה בבסיס • 'הפוליטיקאי' שאיים על המפקד והעונש שקיבל • טרגדיית שבירת הדיסטנס • החייל מקרית ספר שקיבל אות הצטיינות • לא תאמינו כמה קילומטרים של מסע עשינו • האיפור, השירים המוזרים והרעל בעיניים • פרקי הסיום של היומן שנכתב לפני 3 חודשים ע"י 'הטוראי החרדי' - שכבר עכשיו גויס למילואים בצה"ל (חרדים)
האברך שהיה נשוי לאישה והיו לו ילדים, התנהג כרגיל, עד ש... היה משהו אפילו קטן שהרגיז אותו והכל היה יוצא משליטה | אשתו רצתה כבר להתגרש, מכיוון שלא הייתה יכולה לסבול את התקפי הזעם, עד שלאחר שיחה מעמיקה התבררה הסיבה לכעסים (מגזין כיכר)