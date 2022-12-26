לאחר שחזר מהלוויתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל, שר הביטחון היוצא בני גנץ, הקדיש את נאומו השבועי לציבור החרדי והתייחס גם לשאלת המוסר הכפול שמציבים בפניו - "הרי גם אתה היית נותן לחרדים את אותו הדבר" | וגם: נאום התסכול של ראש הממשלה היוצא והתגובה של ראש הממשלה המיועד | יו"ר הכנסת יריב לוין הודיע: השבעת הממשלה - ביום חמישי • צפו (פוליטי)
חברי בד"צ "שארית ישראל" בראשות הגרש"צ רוזנבלט, הגר"צ וובר והגר"י זיכרמן ערכו סיור בן 24 שעות בירדן, בחלקו כשכפייה לראשם - מטעמי ביטחון, לצורך בדיקת אזורי גידול הירקות עבור ייבוא לשמיטה • תמונות (חרדים)
באי ההפגנה נגד מעצר תלמיד הישיבה החרדי בבני ברק הופתעו לגלות ביניהם שני צעירים חילונים. אחד מהשניים, גלעד ברגר, אמר: "אני מתנגד לכל סוג של גיוס כפוי". חברו, רוני לקס: "חשבתי שיהיה כדאי שנבוא" (חדשות, חרדים)
שר הביטחון משה בוגי יעלון השתתף באירוע לציון 15 שנה להקמת המסלול הקרבי "הנח"ל החרדי", והתייחס לדרך בה יש לשלב חרדים בצה"ל: "אני דוגל בדרך שבה חשוב לאפשר לצעירים לשרת, לא לפעול כלפיהם בדרך של הסתה ודה לגיטימציה, וגם לא בדרך של כפייה. לאפשר ולא לכפות" (חדשות, בארץ)
הח"כים החרדים מחו, הרבנים זעקו, אולם חברי הכנסת של הימין בחרו להתעלם, וחברו לאוייבי עולם התורה • ברוב של 64 חברי כנסת בעד, מול 21 נגד, עברה הלילה (שלישי) בקריאה ראשונה הצעת החוק לגיוס חרדים • חברי הכנסת החרדים עשו 'קריעה' כאות אבל, ח"כ פרוש אזק את עצמו לדוכן (חדשות,חרדים)
חבר-הכנסת איתן כבל ממפלגת העבודה מתכוון לעמוד בראש השדולה נגד כפייה דתית. הוא נפגש בצהריים בתל-אביב עם פעילים חילונים הנאבקים נגד מה שהם מכנים - "הכפייה הדתית בישראל". באותו מפגש הבטיח ח"כ כבל להקים "שדולה בכנסת נגד כפייה דתית" ולעמוד בראשה. כל הפרטים על המיזם (בארץ)