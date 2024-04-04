ההבדל בין המחירים אצלנו למחירים בכפר הוא הזוי ומפתה אזרחים רבים להיכנס לשטחים • משה מנס יצא לבדוק האם זה באמת מסוכן? ושוחח עם בעלי עסקים ועם אברכים בכפר דיר קדיס הסמוך למודיעין עילית • וגם, האירוע שגרם לו אישית להבין שהסיכון לא שווה את הרווח... (מגזין, בארץ)
הסיפור של הילד מהאלפים שנעדר הוא הרבה יותר מעוד היעדרות קלאסית. כל הפרטים בסיפור הזה מוזרים ומחרידים כאחד: ילד קטן, עוד לא בן שלוש שפשוט הלך לטייל ומעולם לא חזר | הקולות מצרפת, וכל השאלות שנשאלות (בעולם)
אורחים מפתיעים הופיעו בימים האחרונים בכפר חב"ד, כאורחי אגודת חסידי חב"ד * שגריר ממלכת בריטניה בישראל, מר מתיו גולד, ועמו שגריר בריטניה בירדן, מר פיטר מילט, באו עם נשותיהם לכפר, מלווים באיש העסקים הרב יצחק-יהודה שפירא * האורחים סיירו באתרי הכפר ושמעו סקירה מקיפה על עמדות הרבי מליובאוויטש בנושאי מדיניות וביטחון