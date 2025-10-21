תיעוד ענק ומסכם מחודש ירח האיתנים בצל קודשו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, החל מקבלת קהל החסידים בכל קצווי ארה"ב, ועד לחגים ומועדים לששון בצל הקודש, עבודת הנענועים תחת הגשמים העזים שפקדו את ניו יורק בחג הסוכות, וטיש נעילת החג וחלוקת לחם הפרנסה לאלפי החסידים לאחר זריקת התפוחים כנהוג בחצר הקודש | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)
צפו בתיעוד נעלה כשהאדמו"ר ממונקאטש, מזקני אדמו"רי בורו פארק, קיים את מנהג התשליך בחוף הים של ניו יורק ולאחר מכן חילק מיני מזונות לחסידים | בהמשך ערך הרבי כפרות בהיכל בית מדרשו, ועקב אחר עבודת השוחט ששחט את העוף עם כל החומרות וההידורים (חסידים)
תיעוד ענק מיום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב במרכז החסידות בבורו פארק | החל מקריאת הקרבנות, תשליך, כפרות, טיש ערב יום הקדוש, הבדלה, קידוש לבנה, טיש מוצאי יום כיפור | בפתח הגלריה תיעוד מרתק מהסיור השנתי של האדמו"ר בסוכה הגדולה של החסידות כפי מנהג אדמו"רי החסידות, כשבזמן זה הודה האדמו"ר לפרחי החסידים שעמלו על העבודה בקישוט הסוכה בהדר והוד כיאה למלכות בית באבוב (חסידים)
תיעוד ענק מעשרת ימי תשובה, ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצה"ק צאנז | החל מבדיקת אתרוגים ולולבים | אמירת סליחות באשמורת הבוקר ומנהג הכפרות ושחיטתה בערב היום הקדוש, ובהמשך בעריכת השולחן הטהור | הבדלה וקידוש לבנה במוצאי יום הקדוש | קבלת קהל עם קודש תלמידי הישיבות מנתניה ומחיפה | גאב"ד מאקווא בקו"פ | משה גולשטיין תיעד את הרגעים המרוממים ומגיש גלריה (חסידים)
ערב יום הכיפורים ערך ראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר המועצת הליטאית, את מנהג הכפרות בתרנגול - ולאחר מכן נכח במעמד השחיטה וקיים מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד הנדיר (עולם הישיבות)
צפו בתיעוד מחצה"ק סקולען לייקווד מערב ומוצאי יום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר | החל מאמירת תשליך, עריכת מנהג הכפרות במעון קודשו, בשחיטת התרנגול, בחלוקת מיני מזונות לאחר תפילת שחרית ובהבדלה בצאת הצום (חסידים)
בחדר הספרים העתיק במעונו בעיר התורה והחסידות בני ברק, קיים אמש - ליל ערב יום הקדוש, ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חבר מועצת גדולי התורה, את מנהג הכפרות לקראת יום הכיפורים | במעמד נצפה ראש הישיבה מקיים את המנהג על תרנגול לבן, מתוך דבקות עליונה (חרדים)
שעות ספורות לפני יום הדין, בתוכנית מיוחדת הודגמו סדר מלקות וארבע מיתות בית דין באולפן | הרב יצחק ואחנון, יו"ר 'קודשא", ביצע את הכפרות והדגים את בדיקת כשרות העוף הקריטית אחרי השחיטה | "זֶה חֲלִיפָתִי, זֶה תְּמוּרָתִי, זֶה כַּפָּרָתִי. זֶה הַתַּרְנְגוֹל יֵלֵךְ לְמִיתָה, וַאֲנִי אֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים, אֲרֻכִּים וּלְשָׁלוֹם" (יום כיפור)
ערב יום הכיפורים, 'כיכר השבת' במשדר מיוחד - "לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ" | הגאון רבי גדעון בן משה - ראב"ד ירושלים, והמקובל הרב יצחק בצרי - נכדו של הבן איש חי, משוחחים עם יוסי עבדו על היום הקדוש ביותר בשנה | הדרכה מעשית, הלכות, סגולות והסודות הרוחניים של יום כיפור | מהי הכוונה הפשוטה שכולם יכולים לעשות ב'כל נדרי', עת רצון יוצאת דופן ואיזו בקשה אחת בשעת 'נעילה' עשויה לשנות לכם את כל השנה? • צפו (יום הכיפורים)
תרנגולות בתצורות מיוחדות ומרהיבות וביצים בצבעים שלא חלמתם שיש | החרדי מקרית ספר שמגדל תרנגולות על גג הבניין והמיליונר מת"א שמגדל תרנגולות שעולות אלפי שקלים | מה ההבדלים בין הזנים, עם מה כדאי להתחיל ואיך מבדילים בין תרנגול לתרנגולת? | האם תרנגולות עושות רעש וכמה ביצים הם מטילות
לקראת יום הכיפורים וחג הסוכות, יצא הצלם ארי קופרשטוק לתעד רגעים נדירים מהיישוב עמנואל - המרכז החרדי בשומרון וחזר עם גלריה מרהיבה בו לכד את הרגעים העליזים שבהם הילדים מקפצים בתוך לולים ועל גבי משאיות, כשהם מרימים בשמחה את התרנגולים לקראת מנהג הכפרות | בהמשך תיעד את תושבי המקום כשהם מקיימים את מנהג הכפרות, ולאחר מכן, בדיקת ארבעת המינים, כהכנה לקראת חג הסוכות (חרדים)
הראש"ל הגר"י יוסף, מפרסם מכתב הלכתי באשר למנהג הכפרות על עופות ומזהיר מפני צער בעלי חיים והחובה בפיקוח תוך הדגשה כי אביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, נהג בשנותיו האחרונות לערוך את המנהג על מעות | המכתב המלא (חרדים)
תרומה כפרות באמצעות מרכז החסד הארצי חב"ד אור בלב היא הזדמנות לקחת חלק בעשייה של חסד אמיתי. המרכז פועל לאורך כל השנה כדי לסייע לאלפי משפחות נזקקות, קשישים וגלמודים, ומעניק להם מענה בכבוד – החל ממזון בסיסי ועד תמיכה רחבה יותר (חרדים)
האדמו"ר מערלוי ערך השנה לראשונה את מנהג התשליך בערב יום כיפור, ולא בראש השנה כפי מנהגם, עקב שלא חש בטוב בר"ה ולא יצא למעמד תשליך בקרב החסידים, לכן לראשונה ערך את המעמד בערב יום כיפור | לפניכם תיעוד מהתשליך וממנהג ה'כפרות' על תרנגול בערב היום והשחיטה (חסידים)
תיעוד ערב חג סוכות מרהיב מעיר התורה והחסידות בני ברק | הצלם אלעזר פיינשטיין משתף מעדשת מצלמתו תיעודים מרהיבים מעיר התורה השוקקת חיים בימים אלו, וגם, תיעוד מרהיב מערב יום כיפור בין לולי התרנגולים בעיר, וגם תיעד את הנוהגים לחומרה לערוך מנהג ה'כפרות' עם דגים חיים... | צפו בגלריה המרהיבה (חרדים)
תיעוד מרהיב מעריכת ה'כפרות' בחסידות סאסוב, האדמו"ר ערך את מנהג הכפרות לעצמו, בהמשך ערך הגבאי את מנהג הכפרות לכלל בחורי החסידות שהצטופפו תחת תרנגול אחד | בהמשך שחט שו"ב מומחה את התרנגול כשהאדמו"ר מקיים את מצוות 'כיסוי הדם בעפר' (חסידים)