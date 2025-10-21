 דלג לתוכן הראשי

עוד כתבות על כפרות:

הגשמים לא עצרו את העבודה

|

רגעים מיוחדים

|

במרכז בורו פארק

||
2

במרכז החסידות בנתניה

||
2

תיעוד נדיר

|

בעיר התורה בארה"ב

|

צפו בתיעוד

|

"זו כפרתי" | קשה לצפייה

||
7

לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ 

|

"כפרה עליו"

||
7

ההלכות למחר

|

בלב השומרון

||
1

"חמירא סכנתא מאיסורא"

||
2
ש

עשייה של חסד

כיכר בשיתוף חב"ד אור בלב|מקודם

מתועד לראשונה בתשליך

||
2

תרנגולים, דגים, ואתרוגים...

||
1

כולם אגודה אחת | תיעוד

||
6
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר