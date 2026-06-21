יש ירקות שתמיד מקבלים את אותו גורל: חתוכים לסלט, אולי קצת לימון, וזהו. כרוב הוא בדיוק אחד מהם. ירק זול, זמין בכל סופר, כזה שנראה “בסדר” אבל לא באמת מרגש אף אחד.
אבל ברגע שמכניסים אותו לתנור חם ומטפלים בו נכון - משהו משתנה לגמרי. העלים מתכווצים, הקצוות נשרפים קלות, והמרקם הופך לפריך-רך עם מתקתקות טבעית מפתיעה. זה כבר לא סלט. זה נשנוש. וזה ממכר (אוכל ומתכונים)
בתכנית מבשלים בכיכר, מורן פינטו הופכת את הירק הכי פשוט למנה צבעונית, פוטוגנית וממכרת שגונבת את ההצגה של שולחן השבת. שילוב הטעמים בין הצלייה העמוקה בתנור למתיקות הסילאן והטחינה יוצר ביס מושלם במינימום מאמץ | חמש דקות עבודה, ויש לכם מנה חגיגית ומרשימה שפשוט אי אפשר להפסיק לאכול (אוכל ומתכונים)
הכרוב אולי נראה פשוט ודל, אבל מתחת לעליו הצפופים מסתתרות סגולות בריאותיות מרשימות: מסיוע בעיכול ועד השפעה אנטי-דלקתית ומניעת סרטן. כל הממצאים המדעיים והסיפורים שמאחורי אחד מהכוכבים הנשכחים של המטבח הבריא (בריאות)
פפריקה מתוקה + מיץ לימון חמצמץ + סוכר חום עשיר + הרבה כרוב ועגבניות = קערת מרק עשירה ומספקת שתר(ו)צו למלא שוב ושוב. אנו אוהבים להוסיף לו קוביות בטטה יחד עם רסק העגבניות ולקבל טקסטורה קרמית יותר והוא מעולה בהקפאה. פשוט מאחסנים במכלים קטנים, עד 6 חודשים, מחממים במיקרוגל ומגישים (מתכונים, אוכל)
כן, אנחנו יודעים. כרוב ואטריות ביחד? נשמע כמו שילוב הזוי ומנותק. אבל תתפלאו, המנה הזו מהממת את כל מי שמנסה אותה. זה בטח קשור לתוספת הפרמזן, הפלפל השחור ונגיעות הלימון שבה... או אולי בכלל לעובדה שהיא מוכנה לאכילה תוך 15 דקות בלבד! (מתכונים, אוכל)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", מורן פינטו מכינה מנה חדשה ומרעננת, שיכולה לשמש כתוספת דיאטטית לבשר או כסלט מרכזי. כרוב לבן אפוי וקריספי (שניתן להמיר גם בסגול ואף להוסיף אגוזים קצוצים מעל) עם סילאן וטחינה מקפיצים (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
בניגוד למה שנהוג לחשוב, כרוב לא מיועד רק לסלט כרוב, על שלל סוגיו. קחו לדוגמא את המתכון הזה לסטייקים של כרוב צלוי. עם כמה מרכיבים פשוטים (ואחד מיוחד), אנחנו הופכים את הירק הזה לתוספת ראויה לארוחת צהריים או ערב של יום ראשון שבו אנו מנסים לנקות את הקיבה ככל האפשר - שמוכנה לאכילה תוך פחות משעה (מתכונים, אוכל)
מתכון לקולסלאו כרוב שהשוודים מגישים אוטומטית עם כל משולש פיצה ומבטיחים: הטעם ישתדרג פלאים.
אנחנו בטוחים שהראש שלכם מתפוצץ מפאנצ'ים עכשיו,
אבל תנו לסלט הזה צ'אנס. הוא שווה את זה.
אגב, אם אתם שואלים אותנו, הסלט הזה יכול להשתדך לכל מנה שהיא וממש לא מוגבל לפיצות בלבד (מתכונים, אוכל)
מלבד היותו אחד הסלטים הפופולריים בכל שולחן שבת ישראל, סלט כרוב וגזר במיונז, או בשמו הרשמי: קולסלואו, הוא משלים נהדר לארוחת מנגל ומילוי כריכים. מתכון להכנת סלט כרוב וגזר במיונז או 'קולסלאו' (מתכונים, אוכל)
קיימות מגוון צורות לאכילת כרוב: טרי, מאודה, אפוי, מטוגן, כבוש או ממולא. מומלץ לקצר בזמן הבישול כדי לשמור על הערך התזונתי הגבוה שלו. הכי בריא לאכול כרוב טרי! לפניכם שני מתכונים לסלט כרוב, אחד בשימוש עם כרוב לבן והשני בכרוב סגול. הצטרפו למיליוני הסינים שאכלו כרוב בזמן בניית החומה הסינית הארוכה