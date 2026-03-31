כשמדענים רוצים לדעת אם הוריקן עומד להתחזק, הם צריכים להבין מה קורה לא רק בשמים - אלא גם עמוק מתחת לפני הים. עכשיו חוקרים בארצות הברית מצאו דרך יוצאת דופן להשיג את המידע הזה: לשלוח כרישים לאסוף אותו עבורם (בעולם)
במסגרת פסגת ה‑COP15 בקמפו גרנדה נבחרו מיני בעלי חיים מאוֹקה הארקטית ועד לנהרות האמזונס שיכנסו לרשימת ההגנה העולמית | המדינות החברות יידרשו לפעול לשיקום בתי גידול ולשיתוף פעולה חוצה גבולות למען שימורם (בעולם)
מנגנון תיקון ה-DNA בעין של הכריש הזקן בעולם מאפשר לו לשמור על ראייה תקינה במשך מאות שנים - ומעניק למדענים רמזים אפשריים לטיפול במחלות עיניים הקשורות בגיל | מחקר חדש של אוניברסיטת קליפורניה באירוויין חושף כיצד בעלי חיים ארקטיים אלה מגנים על הרשתית מפני ניוון והזדקנות (בעולם)
הטרגדיה בים יכולה להתפרש כביטוי ותזכורת מודרנית ועגומה לאותו עיקרון עתיק. הים, על כל יופיו ועוצמתו, הוא גבולם של יצורים אחרים, וכניסתנו אליו צריכה להיות מלווה בהכרה שאנו אורחים ועלינו לנהוג בזהירות. התעלמות מחוקי הטבע עלולה להיות טרגית, כפי שהתעלמות מגבולות הרוח עלולה להוביל לתוצאות הרות אסון (מאמרים)
בעקבות התקיפה הקטלנית - מיתוסים מול עובדות בצלילה עם כרישים | האם כריש יתקוף אדם מדמם? למה אנחנו צריכים אותם ומדוע אנחנו כ"כ מפחדים מהם? | מחקר מפתיע על האינטליגנציה ויכולת ההסקה של העמלצים | וגם: שיחה עם יו"ר עמותת כרישים בישראל (מעניין)
החיפושים אחר הצוללן שככל הנראה הותקף בידי שלושה כרישים חודשו הבוקר, לאחר שהופסקו בשל החשיכה | במהלך חול המועד רבים הגיעו לחדרה לראות את הכרישים ואף חלקם התעללו בהם, מה שלכאורה אמור להסביר את המקרה החריג (חדשות בארץ)
חובשים ופראמדיקים של מד"א הוזעקו לחוף בחדרה בעקבות דיווח על גבר שננשך על ידי כריש וכוחות מד"א פתחו בסריקות | המשטרה הודיעה על סגירת חוף נחל חדרה למתרחצים עד להודעה חדשה וסיום הטיפול באירוע בו דווח על שחיין שהותקף ע"י כריש (בארץ)
צלילה אל ספינת הדואר המצרית שטבעה מול חופי ישראל הולידה בחובה ממצאים מפתיעים | משה מנס עלה חזרה אל החוף ומסביר על השימוש במנוע תת ימי כדי לגמוע מרחקים מתחת המים ועל ניווט כשהכל סביבך ים | הדגה המרשימה, החשופית הצבעונית והכרישים הלא מסוכנים | גלריה ייחודית מפלאי הבריאה (מעניים)