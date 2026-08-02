מטייל שיצא לטיול בוקר שגרתי בחוף שושנת העמקים באזור נתניה, נתקל במחזה יוצא דופן: על החוף שכבה גופת כריש משונה למראה | מומחים מעמותת הכרישים בישראל זיהו את הכריש כשש-זים אפור | לפי נתוני העמותה, הפעם הקודמת שבה כריש מהמין הזה נסחף לחוף בישראל הייתה בשנת 2012 (בארץ)
מחקר חדש חושף לראשונה כי זכרים של כרישי רוחות מפתחים שיניים אמיתיות על איבר במצח – תגלית פורצת דרך שמאתגרת את ההבנה המדעית על היווצרות איברים בבעלי חוליות, ומעוררת תקווה לפריצות דרך ברפואת שיניים והתחדשות רקמות (בעולם)
בואו ללמוד לדבר ערבית ולהבין מה קורה בעזה ובתימן | השיגור המסתורי שהלחיץ את תושבי המרכז | בואו לצלילה אל מעמקי הים לראות בפלאי הטבע ולזהות את הדגים רועדים | חיל הים כשל או הצליח ומה למדנו לקח | פנינת הדף היומי ומוסר השכל | פינה אישית של יוסי, והאם החיים שחור ולבן (דבר ראשון)
הכלא האימתני ביותר בארה"ב. האי הבודד במפרץ סן פרנסיסקו. שלושה אסירים שנעלמו אל תוך הלילה — ולא נמצאו מעולם. האם זו הייתה הבריחה המושלמת, או סופה הטרגי של הרפתקה נועזת? | הצטרפו למסע בעקבות התעלומה שממשיכה להדהד עד היום (מגזין כיכר)