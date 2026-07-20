המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, הגיע אמש (ראשון) למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'רנה של תורה' בכרמיאל, וזאת לרגל תוכנית החזרות המקיפה המתקיימת בישיבה מדי סוף זמן | לאחר השיחה עברו הבחורים להתברך | רגע מיוחד נרשם בעת יציאתו של המשפיע מהיכל הישיבה, הבחורים הנרגשים נעמדו בשתי שורות משני צידי הדרך, כשהם מלווים את רכבו ברוב כבוד המזכיר מעמדי קבלת פנים לאדמו"רים | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)
מהנדס חשמל ואלקטרוניקה מהצפון החליט להעניק לבתו בת ה-16 "שיעור נהיגה מקדים" ברחובות כרמיאל כדי להקל על פחדיה לקראת לימודי התיאוריה. שוטרי המחוז הצפוני שהבחינו בנסיעה החשודה בחניון מקומי עצרו את השניים - וכך הסביר את עצמו האבא (בארץ)
במשדר 'יומן מלחמה', יוסי סרגובסקי ואלי גוטהלף מארחים את אל"מ (במיל') ד"ר ז'ק נריה, ראש עיריית כרמיאל משה קונינסקי ומנהל 'רדיו רן' רני עמרני • למה דונלד טראמפ מציע הסכם לאיראן רגע לפני פלישה קרקעית? האם ישראל שוב שבויה בקונספציה מול חיזבאללה? ומה הסוד של העורף הצפוני? • צפו בתוכנית (מלחמה)
בצל המלחמה: ישיבת 'רינה של תורה' מכרמיאל נדדה למרחב מוגן בבני ברק במסגרת מבצע 'שאגת הארי' | בחורי החמד זכו אמש להופעתו הכבודה של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, שהגיע לחזק את רוחם ונשא בפניהם פלפול מעמיק ושיעור תורני בעמקה של הלכה | צפו בתיעוד המרומם מהיכל הישיבה הנודדת (עולם הישיבות)
אחרי שבועיים של הפסקה בעקבות תגובות ופניות מצד הקוראים שפנו וסיפרו על מקרי הונאות שנפלו בהם, והצורך להבהיר את כללי הזהב עבור המשקיעים המתחילים, במגזין השבוע נשוב לסקור עבורכם ערים בפריפריה | והשבוע: העיר הגלילית כרמיאל, נספר לכם על הסוד הייחודי שלה שמהווה פלוס ענק להשקעות בה (מגזין)
''התורה ממשיכה'': כהמשך להתחזקות התורה אצל עם ה', תלמידי כיתות ח' בת''ת ''תורה ודעת'' כרמיאל קיבלו הפתעה למחרת העצרת הגדולה: ביקור חיזוק וברכה אצל גדולי ישראל בעיר התורה והחסידות בני ברק, שחיזקו את התלמידים ורבותיהם בדברי הדרכה ועצה להתחזקות התורה | כן סיירו התלמידים במעונו של מרן החזון איש זי"ע במרכז העיר (חרדים)
גם מבירת הגליל, כרמיאל, אנו מקבלים תיעוד מרהיב ומרומם מיום הכיפורים בהיכל ישיבת 'רנה של תורה', בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט | בערב היום הקדוש, ראש הישיבה נשא שיחת התעוררות חודרת ומחזקת, לקראת הכניסה ליממה של תשובה וטהרה. בהמשך, ערך ראש הישיבה 'התרת נדרים' | בערוב היום נצפה ראש הישיבה אחוז שרעפים בדרכו לבית המדרש לבוש בבגדי לבן | עם דמדומי חמה, נצפו תלמידי הישיבה וראש הישיבה באמירת 'אור זרוע לצדיק' בתחילת היום הקדוש לפני ארון הקודש הפתוח (עולם הישיבות)
בוגרי תלמוד תורה 'תורה ודעת' מכרמיאל, זכו השבוע לשעות של קדושה במעונם של גדולי ישראל, לשם הגיעו במיוחד להתברך כאות הצטיינות על עומדם בכור המבחן על כל החומר הנלמד בתקופה האחרונה | הנהלת הת"ת החליטה שבמקום טיולי סרק, לזכות את התלמידים בסיור בבתי גדולי ישראל, חוויה רוחנית יקרה (חרדים)
צעיר הגיע לתחנת המשטרה בכרמיאל עם חפץ חד והתעמת עם המאבטח בכניסה. בהמשך דקר שוטר שהגיע למקום | השוטר פונה במצב בינוני-קשה לבית החולים, והחשוד נעצר על ידי המשטרה | הרקע לא ברור ובמשטרה מסרו כי "כל הכיוונים נבדקים" (חדשות)
ירי בתוך הנגמ"ש: עימות פומבי מביך במפלגות החרדיות | פגיעה ישירה ברחוב של הישיבה - 3 נפגעים במצבים קל עד בינוני | ביתר לבשה חג: בניין ישיבה חדשה נחנך במעמד הרבנים | ספר התורה נפל, חסידי פאפא צמו ואמרו סליחות | מאמע רחל - אנא, בכי נהי תמרורים על בנייך, ומיאני להנחם עד ביאת גואל צדק (מעייריב)
פעוטה בת שנה נפצעה קל מרסיסים בכרמיאל | בזירת הנפילה סמוך לישיבת 'רינה של תורה' - פצועה נוספת במצב בינוני וגבר נוסף במצב קל, מספר נפגעי חרדה בזירה | נפילות גם בבענה, דיר אל אסאד ומוקדים נוספים בגליל התחתון | צה"ל: זוהו 50 שיגורים (בארץ)