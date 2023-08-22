מסעדת השף 'פולי' הוותיקה בשכונת בקעה הירושלמית המתהדרת בכשרות מהדרין, השיקה בשבוע שעבר את תפריט ארוחת הבֹּצֶר. תפריט ייחודי המתאים לשעות שבין הבוקר לצהרים. באירוע נהנו המשתתפים ממגוון מנות ייחודיות מעשה ידי השף אלי קשת ומטעימות יין ממיטב היינות של סדרת אסמבלאז' מבית יקב 'ברקן'.
אלחי רפואה, מי שכונה כ"דבר הדתי הבא", רוצה לשחזר את ההצלחה ומציג לקראת הפסח את הסינגל "בצאת ישראל". את העיבוד וההפקה המוסיקלית לשיר, כמו את העיבודים לאלבום המלא שבדרך יצר אלדד ציטרין. אלחי אומר, ש"אם בזמנים קשים נתחבר ונאמין, יקרו לנו ניסים גדולים במישור הפרטי ובכללי, לעם ישראל כולו..."
במהלך טיסה מלונדון לישראל, הוגש לנוסעים יהודיים כריך ובו בשר חזיר. הנוסעים נותרו רעבים ב-4.5 השעות שבהן נמשכה הטיסה. עכשיו, החברה מתנצלת. לדברי דוברת החברה, הטעות התרחשה לאחר שעל המטוס הועמסו מגשי מזון לא נכונים. "איזיג´ט נוהגת להציע סנדוויצים כשרים או צמחוניים בכל הטיסות שנוסעות לישראל וממנה", אמרה הדוברת
בביתר עלית, עיר התורה בערי יהודה לוקחים צעד קדימה את המלחמה באינטרנט הלא מבוקר. בצעד יוצא דופן, התכנסו השבוע רבני העיר מכל העדות והזרמים לכינוס התעוררות בנושא. ההחלטה: כל תושבי ביתר יתבקשו לחתום על טופס המכריז שביתם נקי מהאינטרנט (חרדים)