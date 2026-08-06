כיצד הפך מהגר צנוע מקובנה לסמכות ההלכתית הבלתי מעורערת של דרום ארצות הברית? מדוע בחר בו תאגיד הענק לחשוף בפניו את סודו השמור ביותר? ואיך הכימיה המודרנית הצילה את הכשרות של "המשקה הלאומי"? | סיפורו המופלא של הרב טוביה גפן (מגזין כיכר)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, גוי על עמדת החביתות בבית מלון: האם יש בזה איסור בישולי גויים, וכיצד נכון לנהוג לכתחילה? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית השנייה חושף הרב בורנשטיין את כל הבעיות שיש בכשרות לנופשים בחו"ל - ואיך לפתור אותם | וגם, האם גם בחו"ל צריך לבדוק חרקים בירקות ובקמח? | והסיפור המבהיל על המשגיח שיצא לחו"ל - מבלי שהוא יודע אנגלית • צפו (אולפן כיכר)
הרב שמואל בורנשטיין, מומחה הכשרות בעל שם עולמי, בתוכנית חדשה ב'כיכר השבת' - "על שולחן הכשרות", בהגשת נכדו צביקי בורנשטיין | בתוכנית הראשונה, הרב חושף את מאחורי הקלעים של ההכשרים, ומבהיר: "לא כל תלמיד חכם הוא מבין בכשרות, זו פרקטיקה שצריך לדעת" | וגם, מה רמת הכשרויות בחו"ל ומה ההבדל בין מסעדה בשרית למסעדה חלבית? • צפו (אולפן כיכר)
בעיצומו של הדיון הסוער בכנסת על חוק הכשרות, חבר הכנסת הבכיר מ'יש עתיד' הטיח האשמות קשות במערך הכשרות בחיפה. יו"ר המועצה הדתית דרור דויד עמוס לא נשאר חייב – ושלף נתונים שמוטטו את הטענות ומציגים מציאות הפוכה (חרדים)
הגאון רבי קלמן בר יוצא בקריאה דרמטית לציבור שומרי התורה, וחושף פרטים מטרידים על הרכבם של משקאות חריפים פופולריים הנמכרים בחנויות. אילו סוגי ויסקי אינם כשרים לשתייה? כל הפרטים נחשפים במדריך ההלכתי המלא (חרדים)
לקראת עונת הקיץ: בתי המלון באילת יטמיעו אפליקציה המאפשרת למשגיח שליטה מרחוק על מקור האש במטבחים. הפתרון הטכנולוגי יאפשר להכריע את בעיית בישולי עכו"ם גם לשיטות המחמירות ביותר, בצעד שזכה לברכת הרה"ר לישראל, הגאון רבי קלמן מאיר בר" (חרדים)
בעוד העולם רואה בתות כאחד הפירות המובקשים, בדיקות מעבדה ומומחי כשרות חושפים מציאות עגומה של עשרות סוגי חרקים וחומרי הדברה אסורים | צפיה בזוחלים היוצאים מהתות תגרום לכם לחשוב פעמיים לפני הנגיסה הבאה בפרי האהוב (חדשות בעולם)
שלושה ילדים חרדיים מאזור לייקווד אכלו מאכלי טריפה לאחר שבייביסיטר הזמינה בטעות המבורגרים ממסעדה לא כשרה דרך אפליקציית משלוחים |הבלבול נוצר בשל דמיון בשמות בין רשת לא-כשרה למסעדה כשרה חדשה שנפתחה באזור. בעקבות המקרה, שונה שם המסעדה באפליקציה למניעת מכשולים נוספים (חרדים בעולם)
בעקבות כניסת חלבון מעבדתי למוצרים טבעוניים. האיגוד לאלרגיה מתריע כי הסימון כ"פרווה" הפך למלכודת מוות עבור אלרגיים לחלב, שעלולים לצרוך רכיבים מסכני חיים במסעדות ובמאפיות | האיגוד דורש סימון מיידי (בריאות)
ישראל (טוטי) בלוך בראיון סוער ל"דבר ראשון": "שר האוצר מנסה לבצע מחטף בחוק ההסדרים ולסגור 100 רפתות בישראל" • למה הרפורמה שתביא חלב מחו"ל תפגע אנושות בכשרות המהדרין והבד"צ? • שיירת טרקטורים תציף את ירושלים בהפגנת ענק • "הפער במחיר הוא לא אצלנו - הוא בדרך לסופר" • צפו בראיון המלא (דבר ראשון)
איש האוכל המוכר בסצנת האוכל הישראלי הלא כשר, תומר אגאי הגיע הבוקר לברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי 'הינוקא' וקיבל על עצמו להפוך את מסעדותיו לכשרות: "אני לא יכול לבשל לאחרים את מה שאני לא אוכל" • צפו
בעקבות ביקור בבסיס הכליאה בכלא 10, פנה יו"ר ועדת הבריאות לשעבר ח"כ יונתן משריקי, במכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כץ. לדבריו, שלושה בחורי ישיבות העצורים במקום דיווחו כי במשך שלושה ימים לא סופק להם מזון התואם את אורח חייהם: "פגיעה חמורה בזכות בסיסית"