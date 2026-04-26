במסגרת התוכנית "זמן אומנותינו", ישב משה מנס לשיחה מרתקת עם ארי יארמיש - אמן, כותב ומחברו של הספר "רשימו" - כדי לפצח את תופעת השרביט והקולמוס, להבין איך הופכים קבלה גבוהה לשפת היום-יום, ולמה דווקא יושבי הסטנדר הם בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להפוך למשוררים הבאים | צפו (זמן אומנותינו)
הוא נולד בבית של תורה, נכד לגדולי עולם וסופר שובר מוסכמות, אבל אל תקראו לו "צדיק" • אחרי שחדר למאה שערים, טוביה טננבוים התנחל במשך שמונה חודשים בגבעות יהודה ושומרון וחזר עם מסקנות שמרעידות את הימין והשמאל כאחד • בראיון ל'כיכר השבת' הוא מדבר על השרים שלא רוצים ריבונות, על ה"שקרים" של הקולנוע האנטי-ישראלי, ועל הרגע שבו הטיח בגרמנים: "אתם אנטישמים, אני עוזב"
אם ברשתות החברתיות כולם חכמים, בתגובות – כולם פרופסורים. אבל מאחורי תגובות מנופחות, מסתתרת לעיתים אמת פסיכולוגית מטרידה: תגובה ארוכה מדי היא לא פעם סימן לכך שהכותב פשוט לא יודע על מה הוא מדבר | מה עומד מאחורי הטענה וכיצד להימנע מליפול לזה? קצר ולעניין (פסיכולוגיה)
יהודה גרובייס הוא שם נרדף למי שהקים ועמד מאחורי תעשיית הסרטים החרדית | כך שאם חשקה נפשכם ליצור סרטי חיזוק והתעלות, סיפורי צדיקים או קליפים של מוזיקה, זה הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת בדרך ליצירת אומנות מוצלחת | פינת הקולנוע מתוך התוכנית 'דבר ראשון' (אומנות)